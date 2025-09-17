Más de 510 elementos vigilan cada día para garantizar que todo está bien en la línea 7B de Metro

La línea 7B de Metro se ha convertido en una pesadilla para muchos vecinos de San Fernando de Henares pero también para técnicos y responsables políticos madrileños, que seguramente han tenido más de una pesadilla a cuenta de ella. Ahora, a dos meses de que vuelva a funcionar, desde el Gobierno regional garantizan que la solución que se ha dado a los problemas de estabilidad del terreno es «definitiva». No obstante, tienen en marcha un sistema con 511 elementos –como regletas o extensómetros– para el seguimiento y auscultación continua del terreno.

El consejero Jorge Rodrigo aseguraba ayer que este asunto se ha tratado «sin querer politizar» y «escuchando con rigor a los técnicos de la consejería y a los externos». Se ha trabajado, aseguró, «de la mano del ayuntamiento» de San Fernando de Henares, el afectado. En la zona donde hubo que derribar más de 70 viviendas porque el suelo se hundía bajo sus cimientos, se va a construir un gran parque, que estará listo en 2026.

En noviembre reabrirá la línea y todas sus estaciones, «con todas las garantías de seguridad», y con 511 elementos destinados al seguimiento y la auscultación del terreno a distintas alturas, en busca de media docena de posibles patologías. A ello se destinan 2,5 millones de euros, y para que nada les pille por sorpresa, hay también presupuestados otros 6 millones de euros «ya contratados» por si en algún momento hace falta alguna actuación de conservación y mantenimiento. Los elementos de vigilancia aportan datos a diario, y existe además un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para que realice su propia auscultación y recogida de datos vía satélite.

37 denuncias

Los expedientes de responsabilidad patrimonial, con las indemnizaciones para los vecinos, siguen su curso, y ya se han pagado 11,5 millones de euros. Recientemente, hubo una sentencia del contencioso-administrativo que daba la razón a un propietario que solicitaba una indemnización mayor. Desde la Consejería se considera este un tema «menor», porque se refería a un garaje, y advertían que el fallo «no es vinculante» y que el resto de las denuncias, 37, están en el Tribunal Superior de Justicia y acumuladas.

El consejero Rodrigo mostró su empatía hacia los afectados: «Han sido dañados y perjudicados por una acción de la propia administración». La línea 7B, tras tres años de obras para impermeabilizar y consolidar el túnel y anclarlo para que esté totalmente estable, se somete ahora a trabajos de renovación interior e inspecciones de las instalaciones para su inminente puesta en servicio.