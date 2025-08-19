Más de 300.000 pagos por Bizum de multas, tasas e impuestos en el Ayuntamiento de Madrid

Pagar escuece: ya sean multas, impuestos o tasas, no suele gustar a los contribuyentes. Por eso, las administraciones buscan la manera de hacer ese trago, si no agradable, al menos sencillo y accesible. El Ayuntamiento de Madrid comenzó hace seis meses aplicando un sistema la mar de cómodo: utilizar Bizum para abonar las multas, tasas y algunos de sus impuestos. La fórmula parece que ha convencido a los contribuyentes: más de 300.000 pagos se han hecho desde entonces por este procedimiento.

Desde que se habilitó este método como canal de pago municipal, el pasado febrero, la táctica de facilitar a los madrileños el cumplimiento de sus obligaciones fiscales rápida y cómodamente, desde sus teléfonos móviles, parece haber tenido éxito.

De acuerdo con los datos de Engracia Hidalgo, concejal delegada de Economía, Innovación y Hacienda en el Ayuntamiento madrileño, «se han realizado ya 307.751 pagos», de manera que «Bizum se ha posicionado como la tercera forma de pago de los madrileños», tras las tarjetas de crédito y los pagos en los bancos. «Queremos hacérselo lo más fácil posible a los madrileños», ha recordado.

Los pagos realizados por esta vía suponen un total de 14,2 millones de euros, lo que supone algo más del 9 por ciento del total de los más de 3,4 millones de pagos que se han producido hasta el 30 de junio.

El pago por este canal se sitúa aún por detrás del pago con tarjeta bancaria, que en este período ha registrado cerca de 2,7 millones de movimientos, y casi a la par que los abonos que se han realizado en ese mismo plazo directamente en las sucursales bancarias, que alcanzan los 355.271 pagos. Pero superan los pagos realizados a través de banca electrónica y de cajeros automáticos.

La opción de pago por Bizum está disponible a través de la web de la sede electrónica municipal, accediendo a la opción 'Trámites', y a 'Impuestos, tasas y multas' y pone de manifiesto «la apuesta del Ayuntamiento por el uso de las nuevas tecnologías, desde la perspectiva de facilitar las relaciones de sus ciudadanos con la administración municipal», insiste Engracia Hidalgo.

El pago por Bizum se ha sumado a las plataformas que el Consistorio ya tenía disponibles para el abono de ingresos de derecho público municipales como el cargo en cuenta, la tarjeta bancaria, la domiciliación bancaria o la descarga de los documentos necesarios para realizar el pago presencial en las entidades financieras colaboradoras.

Desglosando por conceptos, de los 307.751 pagos realizados a través de la plataforma Bizum hasta el pasado 30 de junio, 130.332 abonos corresponden a diferentes conceptos de tasas y liquidaciones de gestión descentralizada en las diferentes áreas de gobierno y en los distritos.

Los pagos por Bizum de Multas de tráfico ocupan la segunda posición, habiéndose recibido 85.092 pagos y en tercer lugar, se sitúan los pagos de recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), concepto del que se han realizado 58.798 pagos al coincidir con el período voluntario de pago del año 2025 en los meses de abril y mayo. Los ciudadanos también han realizado 10.605 pagos por Bizum de liquidaciones en vía ejecutiva y 11.374 pagos de liquidaciones de diversos impuestos municipales.

Por importe abonado, la primera posición de los pagos realizados por Bizum corresponde a multas de tráfico, con una recaudación cercana a los 5,9 millones de euros, seguidas del abono de los recibos de IVTM, concepto que ha recaudado casi 3,9 millones de euros. El tercer lugar lo ocupan los pagos de diferentes conceptos de tasas y liquidaciones de gestión centralizada con una recaudación de, prácticamente, 700.000 euros.

Google Pay, Apple Pay y Paybycall

Con estos movimientos, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por la digitalización y la modernización de todos los procesos que afectan a la relación de la administración local con los ciudadanos.

Por ello, a partir del mes de mayo, el Consistorio ha implementado en los pagos mediante tarjeta bancaria la utilización de las aplicaciones Google Pay y Apple Pay para que el ciudadano pueda realizar este tipo de pagos desde cualquier dispositivo móvil.

Como garantía de seguridad en las operaciones de pago, también a partir del mes de mayo, los pagos de multas de tráfico realizados con tarjeta bancaria a través del servicio de atención telefónica del 010 cuentan con Paybycall. Este sistema de doble autenticación se irá extendiendo en los próximos meses a todos los demás impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público que desee pagar el ciudadano a través del 010.