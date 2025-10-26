Suscribete a
ABC Premium

Más de 2.500 conductores de VTC logran el permiso en los primeros exámenes de Madrid

El porcentaje de aprobados se sitúa en el 80 por ciento

Herido grave un conductor kamikaze que triplicaba la tasa de alcoholemia tras chocar contra un VTC en Carabanchel

Varios conductores se someten a los primeros exámenes para VTC de la Comunidad de Madrid
Varios conductores se someten a los primeros exámenes para VTC de la Comunidad de Madrid Guillermo navarro

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid informó este sábado de que ha concedido, hasta la fecha, más de 2.500 permisos de conductor de VTC en tan solo seis meses desde la celebración de los primeros exámenes para obtener la autorización correspondiente, en aplicación del reglamento ... autonómico que entró en vigor el pasado 12 de enero de 2024. De esta manera, el Gobierno regional continúa avanzando en los objetivos de esta iniciativa «pionera», destinada a «mejorar la seguridad y la calidad del servicio que reciben los usuarios», según indica la Comunidad de Madrid en una nota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app