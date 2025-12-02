El líder de The Base en España financió la organización terrorista con el menudeo de droga

Dionis, el joven de 24 años líder de la célula en España de la red terrorista ultra The Base, habría estado recibiendo financiación de la organización internacional y habría financiado a su vez la actividad de la misma en España a través del tráfico de ... drogas -marihuana y cocaína- a pequeña escala.

Así lo recoge el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en su auto por el que acordó la prisión sin fianza para él, y en el que explica además que David Dionis Gandía estuvo en contacto directo con el líder internacional de la organización terrorista (Rinaldo Nazzaro) -«tal y como él mismo ha manifestado», dice el juez- lo que demuestra su adhesión a los objetivos y fines de la organización.

Buscaba «la creación de células denominadas 'unidad insurgente', que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizaran ataques selectivos para desestabilizar los estados en los que se encuentran incardinadas», explica el magistrado.

Asimismo, indica que el líder en España habría realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos de The Base, «en su ideario de odio, extremista y violento», y en sus objetivos y propaganda de «postulados aceleracionistas». Destaca en este sentido que también enseñaba a otros miembros cómo adquirir y manejar armas, impartía técnicas de combate con armas blancas, y, en general daba voz a «teorías preparacionistas y survivalistas» con un trasfondo extremista y violento con el que buscaba lo que denominan en la organización la «lucha por la secesión blanca».

Armas en la vía pública

El juez recuerda en su auto que durante la investigación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía se ha constatado que la red de Dionis no solo almacenó armas «si no que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan las mismas en la vía pública, lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia». De hecho, menciona que el líder de esta célula terrorista ha estado implicado en múltiples actos violentos.

Sentado esto, el magistrado explica que el papel predominante que Dionis tiene en la organización criminal, unido a la pena que puede imponerse por el delito imputado, «conlleva que el riesgo de sustracción a la acción de la justicia» siga existiendo a pesar de su arraigo.

Por otro lado, considera que existe también riesgo de reiteración delictiva a tenor de anteriores detenciones por delitos violentos y delitos de odio, máxime cuando se han aprehendido armas blancas y de gas y se ha constatado «un exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco». Y por último considera que, de quedar en libertad, podría alterar fuentes de prueba «dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma».

Según informa Pablo Muñoz, The Base nació en Estados Unidos, donde ha crecido de forma exponencial en los últimos años, al mismo ritmo que sus atentados. Se trata de una organización supremacista y 'aceleracionista'; es decir, consideran que la inmigración y el multiculturalismo han provocado la decadencia de Occidente, de modo que lo que hay que hacer es adelantar su final con atentados que provoquen el caos en nuestras sociedades. Quieren, en suma, crear un 'etnoestado' blanco.

Fue la semana pasada cuando pasaron a disposición de la Audiencia Nacional los tres españoles detenidos -incluido Dionis- en Castellón por los delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, además de tenencia ilícita de armas.