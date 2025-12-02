Suscribete a
El líder de The Base en España financió la organización terrorista con el menudeo de droga

El auto por el que la Audiencia Nacional decreta prisión sin fianza para él recoge que ya habían cometido actos violentos

Desarticulan la primera célula terrorista en España vinculada al grupo neonazi 'The Base'

Imagen de la operación realizada por Policía contra la célula de The Base
Imagen de la operación realizada por Policía contra la célula de The Base
Javier Lillo

Javier Lillo

Dionis, el joven de 24 años líder de la célula en España de la red terrorista ultra The Base, habría estado recibiendo financiación de la organización internacional y habría financiado a su vez la actividad de la misma en España a través del tráfico de ... drogas -marihuana y cocaína- a pequeña escala.

