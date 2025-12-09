Suscribete a
ABC Premium

Así libran PNV, ERC, Bildu, Junts, Podemos y Sumar a Sánchez de revelar información comprometedora sobre la corrupción

Desde el estallido del caso Begoña, los socios parlamentarios del Gobierno han ayudado al PSOE a tumbar estos 36 puntos propuestos por el PP al Pleno del Congreso para forzar al Ejecutivo a revelar información o asumir responsabilidades

Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV tapan a Sánchez y bloquean que el Congreso investigue la corrupción

Pedro Sánchez con Aitor Esteban en una imagen de 2023
Pedro Sánchez con Aitor Esteban en una imagen de 2023 ignacio gil
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De diez mociones y una proposición no de ley presentadas sometidas por el PP a la votación del Pleno del Congreso desde marzo de 2024, tras el estallido del caso Begoña Gómez, surgen 36 puntos que hubiera servido para presionar al Gobierno a facilitar información, ... asumir responsabilidades políticas o respetar la independencia de la justicia en los casos de corrupción que le rodean.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app