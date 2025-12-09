Así libran PNV, ERC, Bildu, Junts, Podemos y Sumar a Sánchez de revelar información comprometedora sobre la corrupción

Pedro Sánchez con Aitor Esteban en una imagen de 2023

De diez mociones y una proposición no de ley presentadas sometidas por el PP a la votación del Pleno del Congreso desde marzo de 2024, tras el estallido del caso Begoña Gómez, surgen 36 puntos que hubiera servido para presionar al Gobierno a facilitar información, ... asumir responsabilidades políticas o respetar la independencia de la justicia en los casos de corrupción que le rodean.

Todos ellos, sin embargo, fueron tumbados por los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, que han ejercido como manto protector o encubridor del Gobierno. A continuación el listado, con la iniciativa en la que se contienen, la fecha en la que fueron tumbados por el Pleno, y los partidos que hicieron posible ese rechazo. Corrupción vinculada al Gobierno y responsabilidades políticas Rechazada en el Pleno del 12/12/2024 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG Moción 173/000068 1. Colaborar plenamente con la justicia para esclarecer las responsabilidades derivadas de los casos de corrupción que están siendo investigados y que comprometen presuntamente al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno familiar del presidente del Gobierno. Rechazada en el Pleno del 26/06/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos Moción 173/000112 2. Asumir responsabilidad política ante la gravedad de los hechos investigados por la Guardia Civil.

3. Adoptar medidas inmediatas para restaurar la confianza en las instituciones democráticas, garantizar la transparencia y depurar responsabilidades. Rechazada en el Pleno del 10/09/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG Moción 173/000114 4. Restaurar la confianza en las instituciones mediante la depuración de responsabilidades políticas ante los escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo y a su presidente y vicepresidenta.

5. Garantizar la transparencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas en el Gobierno y en todas las entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado.

6. Asumir la pérdida de crédito político del Ejecutivo y permitir que los ciudadanos elijan cuanto antes un Gobierno nuevo. Rechazada en el Pleno del 21/03/2024 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos Moción 173/000017 7. Asumir responsabilidades políticas por parte del ministro de Política Territorial y de los altos cargos implicados en un presunto caso de corrupción.

8. Asegurar que cualquier investigación policial o judicial se lleve a cabo de forma independiente y sin interferencias políticas, con la máxima colaboración de las administraciones afectadas. Caso Víctor de Aldama, Ábalos y contratos investigados Rechazada en el Pleno del 14/11/2024 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG Moción 173/000059 9. Dar explicaciones sobre las relaciones del presidente del Gobierno y su entorno familiar con el empresario Víctor de Aldama, entonces en prisión.

10. Explicar las razones del cese del exministro José Luis Ábalos y su posible relación con delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o corrupción en los negocios.

11. Aportar la relación de reuniones del Gobierno en las que se trató el rescate de Air Europa, con fechas, participantes y la presencia del presidente del Gobierno.

12. Aclarar las contradicciones y mentiras del Gobierno sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España, invitada oficialmente por el PSOE según el sumario.

13. Renunciar al uso de la Abogacía del Estado para emprender acciones judiciales contra jueces y magistrados que investigan a miembros del Gobierno y a sus familiares. Rechazada en el Pleno del 26/02/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos Moción 173/000080 14. Elaborar un informe completo sobre todas las relaciones del Gobierno con empresas participadas o representadas por Víctor de Aldama, incluyendo contratos públicos, subvenciones, licencias o aplazamientos tributarios.

15. Explicar las razones que motivaron el cese del exministro José Luis Ábalos, especialmente si existían sospechas sobre su relación con delitos investigados.

16. Cumplir las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea para reforzar la independencia de instituciones anticorrupción.

17. Colaborar de manera efectiva y leal con los órganos judiciales y parlamentarios que investigan casos de corrupción relacionados con el Gobierno.

18. Remitir al Congreso los informes de auditoría interna sobre la contratación con la empresa Soluciones de Gestión en los ministerios de Sanidad e Interior. Rechazada en el Pleno del 16/10/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria Moción 173/000125 19. Remitir un informe al Congreso detallando los aplazamientos tributarios concedidos a la empresa Pilot Real Estate S.L., indicando cada una de las actuaciones realizadas, a fin de poder evaluar la posible influencia en las mismas de los contactos reconocidos entre el jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y el administrador de dicha sociedad, Víctor de Aldama, por intermediación de Koldo García Izaguirre.

20. Retirar el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y responder a la solicitud de información formulada sobre la actuación del Ministerio de Hacienda frente a la empresa Have Got Time S.L. y remitir copia de dicha respuesta al Congreso de los Diputados.

21. Informar al Congreso de los Diputados sobre si existió mediación del ex diputado Santos Cerdán León para la contratación del ex director de la SEPI Vicente Fernández Guerrero en la empresa Servinabar. Caso Begoña Gómez y Presidencia del Gobierno Rechazada en el Pleno del 19/12/2024 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV Moción 173/000072 22. Aclarar la participación de la esposa del presidente del Gobierno en una licitación pública de Red.es, incluida su declaración de interés a favor de una empresa licitadora.

23. Remitir un informe detallado sobre las funciones y competencias de la Dirección de Programas de Presidencia y sus acciones vinculadas a la actividad profesional de Begoña Gómez.

24. Garantizar que el personal eventual puesto a su disposición se dedica exclusivamente a labores institucionales y no a actividades privadas.

25. Explicar el origen y la cadena de transmisión de documentación confidencial procedente de la Fiscalía General del Estado que llegó al entorno de Gómez.

26. Cumplir estrictamente el Código de Buen Gobierno y reforzar la cultura ética en la Administración. Viaje de Delcy Rodríguez, Guardia Civil y deterioro institucional Rechazada en el Pleno del 23/10/2024 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV (se abstuvo en el punto 27) Moción 173/000056 27. Dar cuenta del dispositivo policial extraordinario autorizado por el Ministerio del Interior en el aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2022.

28. Informar sobre los motivos reales del cese del exdirector de la Guardia Civil.

29. Pedir disculpas a los españoles por la degradación institucional causada por los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno. Independencia judicial y Fiscalía Rechazada en el Pleno del 19/06/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG PNL 162/000521 30. Promover el cese del actual Fiscal General del Estado y establecer un modelo de elección verdaderamente independiente y profesional.

31. Atender las advertencias de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cesando en los ataques a los jueces y garantizando la independencia judicial.

32. Respetar los derechos de la oposición y cumplir el mandato constitucional que obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado y a contestar en las sesiones de control.

33. Restaurar el principio de verdad en la vida pública, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y combatiendo la polarización institucional. Rechazada en el Pleno del 19/11/2025 por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y PNV Moción 173/000139 34. Rechazar toda conducta impropia de injerencia política sobre el personal al servicio de las administraciones públicas encaminada a obtener beneficios ajenos al interés general.

35. Implementar de inmediato las recomendaciones del GRECO sobre mitigación de riesgos de corrupción y conflictos de interés en personas con altas funciones ejecutivas.

36. Exigir explicaciones sobre las posibles indicaciones realizadas desde Presidencia del Gobierno o desde los ministerios de Presidencia, Justicia o Interior al entorno de Leire Díez, dedicado a intentar sobornar, chantajear o extorsionar a miembros de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

