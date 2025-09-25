Suscribete a
La 'ley Begoña' no llega a tiempo para evitar que la mujer de Sánchez se siente en el banquillo

La reforma del PSOE, congelada en el Congreso, habría expulsado a las acusaciones populares y obligado al juez a archivar la causa

El juez Peinado envía a Begoña ante un jurado popular por malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

La aprobación de la proposición de ley que el PSOE llamó de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», más conocida como 'ley Begoña', habría evitado que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera, como ... está, a un paso del banquillo para ser juzgada por corrupción. Pero no ha llegado a tiempo: sigue congelada en el Congreso, sin ni siquiera haber sido tomada en consideración y sin visos de que en estos momentos avance en el trámite parlamentario.

