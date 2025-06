Leonor González Pano declara en el Supremo que Aldama le contó que Ábalos cobró medio millón por el rescate de Air Europa

Leonor González Pano, hija de la empresaria Carmen Pano que afirmó haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama, ha explicado este miércoles como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga a ... José Luis Ábalos que el año pasado afirmó en prensa que el exministro recibió medio millón de euros por el rescate de Air Europa porque así se lo transmitió el comisionista también investigado en la causa.

González Pano, administradora de Have Got Time, la sociedad a través de la que se pagó un alquiler vacacional a Ábalos en Cádiz presuntamente por orden del socio de Aldama Claudio Rivas -según se investiga en la causa- no ha dado más detalles sobre esa afirmación de interés para el juez.

Leopoldo Puente la citó como testigo en la causa a raíz de sus afirmaciones en prensa advirtiendo de que se trataba de una diligencia excepcional y aclarando que su intención no es, ni mucho menos, citar a declarar a todo aquél que impute comportamientos irregulares al político investigado.

La empresaria ha reconocido que no supo de primera mano si el exministro socialista cobró una supuesta comisión de 500.000 euros por el éxito del rescate público de Air Europa por 475 millones de euros, sino que se lo contó Aldama.

González Pano es una de las investigadas en la causa de hidrocarburos de la Audiencia Nacional que llevó a Víctor de Aldama a prisión preventiva y en la que también están imputadas su madre y el empresario Claudio Rivas.