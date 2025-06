El lendakari acusa a Ayuso de montar un «numerito» y amenaza con no volver a la Conferencia de Presidentes

El presidente del País Vasco, Imanol Pradales, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de montar un «numerito» al levantarse de la Conferencia de Presidentes cuando el lendakari ha iniciado esta mañana su intervención en euskera. «Lo que subyace es una forma intolerante y monocolor. Un identidad hegemónica que niega al diferente. Nos hace recordar los momentos más oscuros de nuestra historia», ha dicho en la rueda de prensa al fin del encuentro que se ha celebrado hoy en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.

Al inicio de la reunión, teniendo el País Vasco el primer turno de intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplía con su advertencia y se levantaba de la mesa una vez Pradales ha comenzado su alocución en euskera. «No me parece bien usar las lenguas oficiales para dividir a los españoles», ha justificado mas tarde. Tras el plante, desde el entorno del lendakari expresaban un «profundo malestar» no sólo ante la líder del PP en Madrid, también a cuenta de otros barones populares que, pese a permanecer, no han hecho uso de los pinganillos.

Una cuestión que fuentes del Gobierno vasco calificaban ya de «intolerable falta de respeto» hacia el euskera, el propio lendakari y el «pueblo vasco». Desde su gabinete, entienden la habilitación (por primera vez en la Conferencia de Presidentes) de un servicio de traducción simultánea, para permitir a los presidentes autonómicos entenderse todo y que dominan el castellano, como un «avance democrático» y un «ejercicio de respeto a la pluralidad lingüística del Estado».

En esa línea ha seguido después Pradales en rueda de prensa, tras calificar como un «espectáculo inadmisible y bochornoso» lo ocurrido. Ha sido entonces cuando ha puesto en duda su presencia en el foro la próxima vez que se convoque ante la falta de acuerdos, también en la última cita celebrada en Santander: «No ha habido ni un solo acuerdo. El desacuerdo ha sido absoluto. Se está convirtiendo en una réplica de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados».

Tras esto, el lendakari ha contrapuesto a este sistema la relación que mantiene con el Gobierno central a través de las comisiones bilaterales. «Nos reafirmaos en nuestra relación bilateral con el Estado, donde seguiremos trabajando la agenda vasca y donde están los temas que interesan a los vascos». Entre ellos, Pradales llevaba como principales a la Conferencia la creación de un cupo vasco en materia energética y el desarrollo de un modelo migratorio integral, que impulsa de la mano del presidente canario, Fernando Clavijo.

Más allá de estas cuestiones concretas, el choque con Isabel Díaz Ayuso, con la que ha dicho no haber mantenido contacto directo, ha centrado su reflexión. «No quiero vivir en un país donde puedes tomar cañas en libertad pero no puedes hablar en tu idioma», ha dicho tras citar un bando franquista de 1937 que, según él, limitaba el uso del euskera: «Tenemos entre nosotros quienes añoran aquellos tiempos en blanco y negro sin respetar la Constitución que reivindican como norma básica del Estado Español».

«En esto se ha convertido. Lamentable», ha cerrado antes de despedirse al ser preguntado por una valoración sobre la convocatoria de un adelanto electoral, que los presidentes del PP han exigido a Pedro Sánchez. Sobre alguno de ellos, Pradales ha deslizado que se han sentido «incómodos» al presenciar la salida de Ayuso de la sala a primera hora de la mañana, aunque no ha querido desvelar sus nombres por respeto a las conversaciones «privadas».