Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE, se niega a dar los datos de sus trabajos al Senado

La supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, evitó entregar su pendrive al Senado para la comisión de vinestigación de la trama Koldo para evitar revelar «fuentes periodísticas».

Díez, en un escrito enviado a la mesa de la comisión de la Cámara Alta al ... que ha tenido aceso ABC, recuerda que ha mostrado su «respeto institucional y deber de comparecencia respecto a las funciones» de las institución, aunque afirma que no entregará esta información para salvaguardar el secreto profesional y no revelar «fuentes contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos».

El PP hizo uso de su mayoría en la Cámara para solicitar a Díez el ya célebre dispositivo donde guardaba los datos y la información de sus movimientos y entrevistas, que según ella eran resultado de un trabajo periodístico con el fin de publicar un libro sobre las 'cloacas del poder'. Noticia Relacionada Ferraz no valora querellarse contra Leire Díez pese a la presión interna Ainhoa Martínez Malestar en el partido por la «inacción» de la cúpula socialista ante el daño reputacional que provoca En cualquier caso, la Fiscalía cree que su actividad respondía a un «plan delictivo» que buscaba «denigrar a la UCO y a Anticorrupción».

