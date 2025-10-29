Suscribete a
Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE, se niega a dar los datos de sus trabajos al Senado

Alega que entregar el famosos pendrive pondría en riesgo el secreto profesional y sus «fuentes periodísticas»

Leire Díez quiso atraer a su esfera al comandante investigado en el caso Koldo para «desmontar la Guardia Civil»

Leire Díez, en el Senado
Leire Díez, en el Senado EFE
Carlos Mullor

Carlos Mullor

La supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, evitó entregar su pendrive al Senado para la comisión de vinestigación de la trama Koldo para evitar revelar «fuentes periodísticas».

Díez, en un escrito enviado a la mesa de la comisión de la Cámara Alta al ... que ha tenido aceso ABC, recuerda que ha mostrado su «respeto institucional y deber de comparecencia respecto a las funciones» de las institución, aunque afirma que no entregará esta información para salvaguardar el secreto profesional y no revelar «fuentes contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos».

