Leire Díez ofrece un cortafuegos al PSOE pero guarda la última palabra

Al octavo día, Leire Díez reapareció en Ferraz y pisó la sede central del PSOE por última vez como militante del partido. A la espera de lo que hoy mismo explique en una rueda de prensa convocada a primera hora en un hotel de Madrid, la crisis de los audios publicados la semana pasada por varios medios de comunicación, entre ellos ABC, se resuelve de momento con un cortafuegos, el de su abandono voluntario como militante, para desvincularse del partido para el que habría operado como 'fontanera', ofreciendo a implicados en la trama de hidrocarburos diversos favores institucionales, de la Fiscalía o incluso de haciendas forales, a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, el jefe del departamento de delitos económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Cerca de las siete de la tarde y cuando acababa de abandonar entre un tumulto de cámaras y micrófonos el 70 de la madrileña calle, la dirección nacional del partido daba la noticia de su renuncia a la afiliación en un escueto comunicado. A la espera de lo que diga hoy, Díez evitó pronunciarse tanto al entrar como al salir de un lugar que conoce bien, como evidenció en septiembre una información de 'El Confidencial' en la que se la veía entrando y saliendo con toda naturalidad del edificio. Sí que habló fugazmente para, dirigiéndose a los informadores, decirles: «Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis hablado conmigo y agradeceros vuestra amabilidad. No voy a decir nada, y tampoco lo haré a la salida».

Eran las cuatro y media de la tarde y la resolución del conflicto incierta aún. A esa hora fuentes del partido trasladaban lo que iba a suceder. La entrevista o interrogatorio de la militante de la federación de Cantabria, que hasta el año pasado ocupó un importante cargo en Correos, se haría ante el equipo jurídico del partido. No ante la secretaría de Organización de Santos Cerdán, cuyo número dos, Juan Francisco Serrano, telefoneó a Díez el miércoles 28 de mayo, tras 72 horas de informaciones sobre la supuesta 'fontanera' de Ferraz, para comunicarle la apertura de un expediente informativo. Tampoco ante el comité de garantías, órgano encargado de actuar siempre más adelante, ante una decisión más expeditiva como la suspensión, aunque sea cautelar, de militancia, lo que ocurrió el año pasado con el exministro José Luis Ábalos.

Finalmente el río no tuvo que bajar tanto, y la baja voluntaria de Díez solventa mayores quebraderos de cabeza a Ferraz. Aunque la tensión en el partido, y por extensión en el Gobierno, se mantiene y el aliento sigue contenido ante lo que pueda dar de sí la rueda de prensa de hoy. Díez, militante veterana pero hasta ahora sin excesiva exposición a los medios, comparecerá en un formato, el de la rueda de prensa, siempre comprometido. Y en el que tendrá que sostener que nunca actuó con conocimiento o directamente por orden de partido y que sí lo hizo, como han sostenido tanto ella como una de las personas con las que aparece en la grabación, el empresario Javier Pérez Dolset, en calidad de periodista o investigadora, para un supuesto trabajo sobre la citada trama de hidrocarburos que aún no habría visto la luz. La misma trama por que está imputado y llegó a ser encarcelado el comisionista Víctor de Aldama, también detenido en febrero de 2024 por la UCO junto a varias decenas de personas, entre ellas el ínclito Koldo García, antiguo estrecho colaborador del exministro de Transportes, y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos.

Llueve sobre mojado

Las revelaciones sobre Díez han ahondado aún más la crisis del PSOE y el Gobierno como fruto de los escándalos que salpican a la formación, al Gabinete y al entorno personal de Pedro Sánchez. No en vano, el teniente coronel Balas se ocupó, entre otras investigaciones, de las relacionadas con la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, al que ya se le ha abierto un auto de procesamiento por presunta corrupción por su colocación en la Diputación de Badajoz, o incluso con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo (TS) por un presunto delito de relevación de secretos, en relación a la filtración de un documento confidencial de Alberto González Amador, pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayer mismo, y pocas horas antes de la comparecencia de Díez en Ferraz, la portavoz del Gobierno y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, se remitió a lo dicho hasta ese momento por Ferraz al ser preguntada en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros. La misma comparecencia en la que evitó rectificar el bulo que ella misma y otros ministros difundieron en los últimos días sobre un exmiembro de la UCO, el capitán Juan Bonilla, al que atribuyeron haber pedido colocar una bomba lapa a Sánchez, después de que varios medios de comunicación rectificasen tajantemente esa información. Fuentes del Gobierno trasladan que efectivamente Alegría no quiso rectificar y sostienen aún que pueda darse esa interpretación de los mensajes de Bonilla.

La también titular de Educación y Deportes pidió «que los árboles no nos impidan ver el bosque», una metáfora que sustentó en que «esos mensajes, esas largas conversaciones... y además, con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen», sentenció. Para la portavoz «esos mensajes son impropios de un servidor público» -en referencia a su actual ocupación en la Comunidad de Madrid- y, a su juicio, «una gota más de esa cascada de fango que lleva generando el Partido Popular durante todos estos años», concluyó, pasando justo a continuación a lanzar una diatriba contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Desde hace ya más de un mes, cuando compareció con motivo del gran apagón del pasado 28 de abril, Pedro Sánchez sigue sin ofrecer rueda de prensa alguna o contestar a medio alguno. Una estrategia de reclusión premeditada, que quedó de manifiesto la semana pasada cuando su comparecencia conjunta en la Moncloa junto a su homólogo el primer ministro de Eslovenia, Robert Golom, se produjo sin un turno para la prensa, como suele ser habitual en las visitas de mandatarios extranjeros a nuestro país.

Desde hoy, y siempre a la espera de cómo se desarrolle su rueda de prensa, el PSOE tendrá un problema menos, si por tal se entiende no tener que contestar al por qué de la presencia como afiliada de alguien como Díez. Una figura cuya conducta han reprobado públicamente varios dirigentes de peso, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.