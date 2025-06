Lastra rompe su silencio sobre Cerdán: «Me hizo de todo hasta que dimití enferma y embarazada, lo sabe todo el partido»

La ex vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, hoy delegada del Gobierno en Asturias, ha roto su silencio este martes sobre Santos Cerdán. En declaraciones a los medios antes de entrar a un acto en Oviedo, Lastra ha denunciado que el ex secretario ... de Organización socialista «me hizo de todo», y que le sometió a «una operación de acoso y derribo» de la que, según ha explicado, estaba al tanto «todo el partido y todos los medios de comunicación».

Según ha descrito, esa operación se llevó a cabo «hasta que yo dimití, enferma y embarazada de cinco meses y medio». Algo que ocurrió en el verano de 2022, tras un lustro como número dos de Pedro Sánchez en el partido, en una época en la que también llegó a ser la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista.

Pese a todo, Lastra ha declarado sentirse igualmente engañada por Cerdán, al que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sitúa al frente de una trama corrupta de presunto reparto de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antecesor en la secretaría de Organización, y Koldo García.

«A mí Santos Cerdán también me engañó, y también me traicionó, porque yo también hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán. Porque yo lo último que me podía imaginar, y lo digo con el corazón en la mano, es que Santos Cerdán estuviera involucrado en un caso de corrupción. Yo sabía de la animadversión que me tenía, sabía todo lo que me ha hecho, durante todo este tiempo, sobre todo mi etapa en Madrid, pero no sabía por qué. Y bueno, yo creo que ahora lo sabe toda España. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada. Era por lo que yo pudiera llegar a saber», ha concluido la delegada del Gobierno en el Principado.

Lastra, además, ha atribuido su conducta al «machismo», sobre todo por «no tolerar que una mujer estuviera por encima de él, en este caso en el Federal [Comité Ejecutivo Federal, la Ejecutiva del PSOE]», ha denunciado.

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) fue una de las dirigentes que siempre estuvo del lado de Sánchez, incluso en los momentos más duros para el presidente del Gobierno, cuando en 2016 tuvo que abandonar la secretaría general abiertamente cuestionado dentro del partido, antes de regresar en las primarias de 2017, cuando derrotó a Susana Díaz. En otoño de 2016 se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy, pero solo por «imperativo», una fórmula elegida por varios de los diputados, mientras que otros se saltaron la disciplina de voto y eligieron el 'No'. Apenas medio año después, entraba en Ferraz junto a Sánchez y Ábalos, como la imagen del nuevo PSOE. Pero esa apariencia de equipo cohesionado no tardaría en romperse.

Su relación con el exministro se deterioró hasta extremos insospechados y luego fue incluso a peor con Cerdán. Así lo reflejan, incluso, los audios de la UCO, en los que Cerdán, Koldo y Ábalos hablan en términos muy despectivos tanto de ella como de una de sus principales colaboradoras, Maritcha Ruiz, quien ejerció hasta 2022 como directora de comunicación del partido.

Lastra es actualmente vicesecretaria general de la Federación de Asturias, la suya de siempre desde que se afilió al partido en su juventudes.