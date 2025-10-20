Suscribete a
ABC Premium

Koldo plantea que su abogado y el de Ábalos «hablen» para que sus defensas se hagan «coherentemente»

El exasesor del ministro niega cualquier tipo de relación con Aldama y asume que el empresario está en libertad «solo por decir que miembros del PSOE son corruptos»

Una juez admite a trámite una querella contra Santos Cerdán por falso testimonio en el Senado

Koldo García sale del Supremo tras negarse a declarar
Koldo García sale del Supremo tras negarse a declarar jaime garcía

Guillermo Calvo

El exasesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, que guardó silencio en su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado jueves alegando que no le había devuelto sus dispositivos electrónicos, ha planteado este lunes que su abogado y el del exministro conversen ... sobre las defensas para «hacer las cosas coherentemente».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app