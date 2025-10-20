Koldo plantea que su abogado y el de Ábalos «hablen» para que sus defensas se hagan «coherentemente»

«Estamos los dos inmersos en un proceso judicial. Deberían hablar», ha dicho Koldo en declaraciones en 'La mirada crítica' refiriéndose a los letrados que les asisten a él y al exministro Ábalos, que también guardó silencio ante el Supremo el pasado miércoles. La Fiscalía no solicitó prisión provisional para ninguno de los dos y el alto tribunal dejó en libertad a ambos.
Koldo ha vuelto a reclamar que se le devuelvan los dispositivos electrónicos que se le intervinieron para la investigación y ha alegado que sin ellos no se puede defender. «Denme lo que han mirado para que yo se lo pueda explicar. Si no me lo dan, ¿cómo lo voy a hacer?»
Con respecto a Víctor de Aldama, el empresario involucrado en el caso Koldo, el exasesor ha declarado que no tiene «ningún tipo de relación con él» y se ha mostrado indignado por que no esté en prisión. «Ese señor que ya reconoció que cometió delitos», ha dicho Koldo, que ha aseverado que el comisionista se encuentra en libertad «solo por decir que miembros del PSOE son corruptos» y con un nivel de vida que «ya me gustaría a mí».
El que fuera mano derecha del secretario de Organización del PSOE ha recordado que fue Javier Chicote, periodista de ABC, quien quien tuvo acceso al contenido de su mochila: sobres, carpetas y varios tickets. «Le puede preguntar a él» por lo que vio, ha afirmado.
