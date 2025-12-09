Suscribete a
Todo listo para el sorteo de dieciseisavos: claves para seguirlo y no perdértelo

Koldo García recurre su entrada en prisión agarrándose al «fuerte arraigo familiar»: una hija de 7 años y una madre viuda de 86

Alega que se le acusa de tener una «ingente cantidad de dinero no encontrada» sin sustento probatorio

La UCO obtuvo información esencial de Cerdán en su registro de Ferraz

Koldo García, en el Supremo
Koldo García, en el Supremo ignacio gil
Javier Lillo

Javier Lillo

La defensa de Koldo García, el exasesor ministerial procesado por el Tribunal Supremo en el caso Mascarillas, ha recurrido la resolución por la que el juez Leopoldo Puente le envió a prisión sin fianza junto al exministro José Luis Ábalos. Indica que se da ... una falta de indicios contra él y que no hay riesgo de fuga por el «fuerte arraigo familiar» que tiene en Benidorm (Alicante) donde reside también su hija de 7 años y su madre, «una viuda de 86 años impedida y necesitada de cuidados básicos para poder desenvolverse en el día a día».

