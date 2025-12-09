Koldo García recurre su entrada en prisión agarrándose al «fuerte arraigo familiar»: una hija de 7 años y una madre viuda de 86

La defensa de Koldo García, el exasesor ministerial procesado por el Tribunal Supremo en el caso Mascarillas, ha recurrido la resolución por la que el juez Leopoldo Puente le envió a prisión sin fianza junto al exministro José Luis Ábalos. Indica que se da ... una falta de indicios contra él y que no hay riesgo de fuga por el «fuerte arraigo familiar» que tiene en Benidorm (Alicante) donde reside también su hija de 7 años y su madre, «una viuda de 86 años impedida y necesitada de cuidados básicos para poder desenvolverse en el día a día».

En el recurso de apelación, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, la defensa lamenta que su entrada en prisión se apoya en indicios «sin sustento probatorio» y aclara que esa supuesta «ingente cantidad de dinero no encontrada», y que el magistrado le imputa, no se sostiene. Así, entiende que la medida de prisión es desproporcionada.

Afea, además, que no se mencionen en el auto «los 127.000 euros del reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE» que han corroborado «dos testigos por separado» y que por tanto significarían que esas cantidades tenían «origen legal».

Y lamenta también el peso que han tenido para acordar su entrada en prisión las declaraciones del coimputado Víctor de Aldama -el presunto comisionista de la trama-. Recuerda que Aldama aseveró que entregaba 10.000 euros mensuales a Koldo García, pero matiza que esas aseveraciones se hicieron «sin corroboración patrimonial alguna, ni ninguna otra prueba más allá de su simple declaración».