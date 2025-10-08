Koldo dice ahora que se refería a embutidos cuando hablaba de «chistorras» y no a dinero, como apunta la UCO

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente entendió que en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil existen «consistentes indicios» de que hay «vínculos económicos» entre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y su asesor ... Koldo García, quien ha manifestado este martes que el informe tiene «muchas lagunas» y que «está mal hecho»

El exasesor ha sostenido que es inocente en una entrevista en el programa 'Espejo Público' y que no va a pactar con la Fiscalía. Koldo ha asegurado que se refería a embutidos cuando en sus mensajes hablaba de chistorras y no a billetes de 500 euros, como apunta el informe de la UCO, pero no ha detallado en qué supermercado compraba la carne. Además, ha mantenido su postura incluso cuando se le ha preguntado por un mensaje en el que menciona el envío de «2.000 chistorras».

«La forma de hablar entre dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada por terceras personas», ha dicho Koldo. El exasesor de Ábalos ha adoptado una postura defensiva y ha cargado contra los medios de comunicación a quienes ha pedido dejar que la Justicia «estudie el caso» y no lo hagan ellos «por adelantado».

Además, Koldo ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular, a quien le ha recordado estar «condenado por lo que está condenado». «Se han equivocado de partido cuando hablan de financiación ilegal», ha dicho el investigado.

Citados de nuevo a declarar

El que fuera secretario de Organización del PSOE y su ex asesor ministerial están citados a declarar de nuevo los próximos días 15 y 16 de octubre dado que el juez entendió que del informe se puede deducir que ambos mantuvieron entre sí «métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen».