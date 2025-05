Koldo concertó las citas de Ábalos, Air Europa y la cúpula de la SEPI

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cerró reuniones entre el consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, y el titular de Transportes, su número dos y el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el fin de que ... se concediera un rescate público de 475 millones de euros a la aerolínea dentro de las ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia, como finalmente ocurrió en noviembre de 2020.

Koldo García recibió 10.000 euros mensuales de parte de Víctor de Aldama, el conseguidor y representante de Air Europa ante el Gobierno, como ha trascendido de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregada al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga tanto a Koldo García como a Aldama por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho y en la que se considera que «Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa», como se infiere de las conversaciones halladas en los dispositivos de todos los implicados, analizados como parte de la instrucción.

«Arregla esto o se acaba»

En uno de los audios analizados, de 31 de agosto de 2020, el máximo responsable de Air Europa traslada a Aldama que Koldo le ha llamado para transmitirle distintas reuniones que le ha concertado: «He hablado con Koldo y me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro [por Ábalos] y luego con Saura [Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes] y el jueves con Luis Bartolomé [Lora, vicepresidente de SEPI], Saura y yo», trasladó Javier Hidalgo.

«Si, me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre [SIC], porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con todo el mundo, y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen y ya estoy hasta el nabo. Ya le he dicho que arregla esto o se acaba todo», contestó Aldama en otro audio.

La conversación da cuenta de la influencia que Aldama tenía en el Ministerio de Transportes a través de Koldo García y el interés de este último por favorecer a la empresa para la que el comisionista trabajaba principalmente.

Según ha trascendido también en la investigación, el conseguidor habría comprado, por medio de otro socio suyo, una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) que habría disfrutado e incluso escogido el ministro Ábalos con ayuda de su asesor Koldo, así como también habría costeado el alquiler de un piso en la céntrica Plaza de España de Madrid a una mujer con la que el ahora diputado del PSOE tenía una relación sentimental.

Con esos indicios, que explicarían los movimientos del titular de Transportes en beneficio de Air Europa puesto que sus gestiones para la compañía eran la principal fuente de ingresos del comisionista de la trama, el juez de la Audiencia Nacional envió una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación de Ábalos.

El rescate para Air Europa a través de la SEPI se concedió en noviembre de 2020. Pero dos meses antes, el consejero delegado de la compañía del grupo Globalia ya conocía que éste se concedería porque Koldo García le había ido informando de todos los pasos dados en el Gobierno, incluso de una reunión en la que participaron Pedro Sánchez y Nadia Calviño.