Koldo y Ábalos seguirán compartiendo celda en Soto del Real tras su «tranquila» primera noche en prisión

La primera noche de José Luis Ábalos y Koldo García en la prisión Soto del Real ha sido «tranquila» y sin sobresaltos, según informan fuentes penitenciarias a ABC. El exministro y quien fuera su asesor podrán continuar juntos este periodo si ambos son ... clasificados en el mismo módulo del recinto madrileño. El problema de ello será el «tiempo» que tarde Koldo en declarar ante la Audiencia Nacional esta mañana, donde ya se encuentra.

Los dos nuevos inquilinos mediáticos de Soto han compartido cena y celda en el área de ingresos. Allí permanecerán hasta que sean clasificados por los funcionarios y se les asignará un módulo.

Así, el módulo 13, que está considerado como una zona de «respeto», es el que tiene más papeletas para ser el lugar donde pasarán juntos este periodo. Si lo desean podrán seguir compartiendo celda, un habitáculo que tiene una longitud de unos 12 metros cuadrados.

El único problema que se presenta para que Koldo y Ábalos compartan celda es el tiempo que dure la declaración de este viernes del primero en la Audiencia Nacional. Y es que mientras el exasesor esté prestando testimonio ante Ismael Moreno, su antiguo jefe tendrá que pasar la revisión con los funcionarios.

Ábalos podría tener módulo este mismo viernes

Ábalos podría tener asignado un módulo este mismo viernes pero Koldo tendría que esperar en el área de ingresos hasta el lunes para las correspondientes revisiones. Otro de los aspectos reseñables, es que el exasesor sufre diabetes y tiene que recibir medicación periódica por parte de los enfermeros de Soto del Real.

A las pocas horas del ingreso del exministro en prisión, su novia Andrea acudió a Soto del Real a dejarle unas pertenencias. Sin embargo, tanto Koldo como Ábalos tendrán que esperar a los fines de semana para recibir las visitas de sus familiares. El resto de días si que podrán acudir los abogados que les representan.