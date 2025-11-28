Suscribete a
Koldo y Ábalos seguirán compartiendo celda en Soto del Real tras su «tranquila» primera noche en prisión

El exministro y quien fuera su asesor viven con «tranquilidad» sus primeras horas juntos en la prisión madrileña

La estancia en la prisión de Soto del Real que dejó «tocado» a Santos Cerdán

Vista del furgón policial que ha trasladado a José Luis Ábalos y Koldo García para ingresar este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
Vista del furgón policial que ha trasladado a José Luis Ábalos y Koldo García para ingresar este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Borja Méndez

La primera noche de José Luis Ábalos y Koldo García en la prisión Soto del Real ha sido «tranquila» y sin sobresaltos, según informan fuentes penitenciarias a ABC. El exministro y quien fuera su asesor podrán continuar juntos este periodo si ambos son ... clasificados en el mismo módulo del recinto madrileño. El problema de ello será el «tiempo» que tarde Koldo en declarar ante la Audiencia Nacional esta mañana, donde ya se encuentra.

