La estancia en la prisión de Soto del Real que dejó «tocado» a Santos Cerdán

Koldo García y José Luis Ábalos son los nuevos inquilinos mediáticos de Soto del Real. Una cárcel que dejó «tocado» a Santos Cerdán, según informan fuentes de su entorno a ABC. El exministro y su antiguo asesor pasan su primera noche juntos ... en el área de ingresos de la cárcel madrileña, según fuentes penitenciarias.

Santos Cerdán estuvo en este recinto 142 días y abandonó sus instalaciones el 19 de noviembre. El paso por la cárcel le pasó factura y aún se recupera, mentalmente, de su larga estancia.

«Es muy duro y se pasa peor de lo que se cuenta», explican fuentes penitenciarias a este medio. Menos de diez días después, Koldo y Ábalos son sus nuevos presos ilustres. Ambos tienen que compartir espacio en una estancia de 12 metros cuadrados.

El exministro y su hombre de confianza fueron trasladados a Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil. Su primer cometido en este recinto fue la toma de huellas y la fotografía que inmortaliza su primer paso por la prisión ya que ambos son novatos en este extremo.

Así, el segundo paso se desarrolló en la zona de cacheo donde el dinero en efectivo que lleven encima pasará a su tarjeta del peculio. Esta es la forma de pago en el interior de prisión y podrán disponer de un total de cien euros.

Después de este trámite, pasaron a la zona de enfermería. En el caso de Koldo García este movimiento es inevitable ya que padece de diabetes y necesita medicación diaria para preservar su seguridad.

La cárcel madrileña de Soto del Real EUROPA PRESS

Ambos investigadores pernoctaron este jueves en la zona de ingresos. Los funcionarios les ofrecieron la opción de elegir si preferían dormir juntos o buscar nuevos compañeros de litera. Descansaron en la misma celda.

Una vez despierten este viernes pasarán ya a realizar los trámites para su clasificación en el interior de Soto del Real. Tendrán que ser vistos por un trabajador social, un educador y un médico.

Santos y Aldama estuvieron en el mismo módulo

Ábalos y Koldo podrían ser visitados por su abogado pero los familiares tendrán que esperar al fin de semana. Queda por ver en qué parte del recinto son asignados. Santos Cerdán y Víctor de Aldama pasaron sus días de prisión preventiva en el mismo módulo: el número 13. Está considerado como uno de los lugares de «respeto» con internos de confianza que no suelen causar problemas en el ecosistema carcelario.

Por ejemplo, el número 14 son los presos del Proyecto Hombre que están en rehabilitación. En el pasado, los internos más mediáticos se reunían en el módulo 4, que es donde estuvieron los presos independentistas, Bárcenas o Blesa.

Ábalos tiene el dudoso honor de ser el segundo exsecretario General del PSOE que ingresa en prisión provisional. La estancia de el exministro y Koldo se espera larga ya que el juicio de ambos está a la «vuelta de la esquina» por el caso de las mascarillas. Una condena con ambos en prisión podría prolongar su situación procesal.

Koldo protegiendo a Ábalos en la cárcel

El exasesor de Transportes llevaba mentalizado desde hace varios meses de que «antes o después» iba a entrar en la cárcel, según informaron fuentes de su entorno a ABC. Ya hace meses, cuando fueron citados por el Tribunal Supremo, Koldo acudió a la cita judicial con una mochila preparada por si era enviado a prisión. El navarro se considera un hombre de recursos y no temía esta situación. Una actitud diametralmente opuesta a la que mantiene su antiguo jefe.

Ábalos asumía como una gran amenaza la sombra de ser trasladado a este recinto. Ninguno de los dos intentó ponerse en contacto con Santos Cerdán para recabar o preguntar cómo fue su experiencia en Soto del Real. Las fuentes del entorno de ambos sostienen que Koldo, una vez más, estará muy cerca de quien fuera su jefe para apoyarle en esta estancia que, de nuevo, tendrán que compartir juntos por el dictamen del magistrado Leopoldo Puente.

El exasesor del ministro lleva desde hace meses dirigiendo la estrategia de ambos. De la misma forma, con bastante éxito, promovió el cambio de abogado de Ábalos y también evitó que pactara con la Fiscalía o que devolviera su escaño en el Congreso de los Diputados ya que ambos se consideran «inocentes».