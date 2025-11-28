Suscribete a
La estancia en la prisión de Soto del Real que dejó «tocado» a Santos Cerdán

El exministro y su antiguo asesor pasan la noche juntos en su primera jornada en la prisión de Soto del Real

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo
El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo europa press

Borja Méndez

Madrid

Koldo García y José Luis Ábalos son los nuevos inquilinos mediáticos de Soto del Real. Una cárcel que dejó «tocado» a Santos Cerdán, según informan fuentes de su entorno a ABC. El exministro y su antiguo asesor pasan su primera noche juntos ... en el área de ingresos de la cárcel madrileña, según fuentes penitenciarias.

