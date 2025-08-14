Suscribete a
ABC Premium

Un juzgado admite otra denuncia contra la presunta 'fontanera' del PSOE

Tras abrir diligencias se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción número 9 donde ya se investiga a Leire Díez

Stampa fue convocado a una reunión con Santos Cerdán pero fue Leire Díez quien asistió finalmente

Leire Díez, en una imagen de archivo
Leire Díez, en una imagen de archivo jaime garcía
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha acordado abrir diligencias tras recibir la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa contra Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, a raíz de la publicación en medios del audio de la reunión que ... mantuvo en febrero y en la que prometía beneficios a un investigado por la Audiencia Nacional, el empresario Alejandro Hamlyn, a cambio de información sensible que pudiera acabar con la carrera de determinados fiscales y del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app