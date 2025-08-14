Un juzgado admite otra denuncia contra la presunta 'fontanera' del PSOE

El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha acordado abrir diligencias tras recibir la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa contra Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, a raíz de la publicación en medios del audio de la reunión que ... mantuvo en febrero y en la que prometía beneficios a un investigado por la Audiencia Nacional, el empresario Alejandro Hamlyn, a cambio de información sensible que pudiera acabar con la carrera de determinados fiscales y del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas.

En su resolución, la juez María Isabel Durántez indica que los hechos descritos por el abogado del partido, Luis Pardo, «pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal». Entiende así que presumiblemente se podría estar ante «una infracción penal» y por eso incoa diligencias previas, si bien en este mismo auto decide inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 9 dado que ya se ha abierto un procedimiento por los mismos hechos.

Cabe recordar que el juez del 9, Arturo Zamarriego, acordó a finales de julio citar en calidad de investigada a Leire Díez a raíz de la querella presentada por la asociación Hazte Oír, y puso fecha para esa declaración, el próximo 11 de noviembre. Le imputa delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez citó también en calidad de testigos al empresario Javier Pérez Dolset, al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y al comandante de la guardia civil investigado en el caso Koldo Rubén Villalba. Adoptó esta decisión después de que la Fiscalía se mostrara a favor de que se investigue a la exmilitante del PSOE.

Precisamente, la propia Fiscalía llevó hasta ese mismo juzgado una querella en la que recogía el presunto intento de soborno al que se habría intentado someter a dos fiscales: Ignacio Stampa y José Grinda. Ese asunto, en cambio, está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el magistrado considerara que el asunto de Stampa no debía ser incluido en el procedimiento abierto contra Leire Díez.

Iustitia Europa

La denuncia presentada por Iustitia Europa, a la que también tuvo acceso ABC, señalaba que los días 26 y 27 de mayo de 2025, habían aparecido «noticias relativas a la existencia de presuntas prácticas ilícitas con indicios racionales de varios supuestos ilícitos cometidos presuntamente por parte de determinadas personas».

Se refería, en este sentido, a la información publicada por 'El Confidencial' en la que se daba cuenta del audio de la reunión a la que asistieron tanto Díez como el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo y en la que conectaron por videoconferencia ocn Hamlyn, investigado en el marco de una causa de fraude en el sector de los hidrocarburos.

Indica Iustitia Europa en su denuncia que Díez, «vinculada al entorno del PSOE», afirmó en esa conversación que «si Balas está muerto, mejor», en referencia al teniente coronel de la UCO.

«Esta declaración se enmarca en una supuesta operación clandestina organizada para desacreditar la UCO, unidad que ha estado investigando casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español y a otras personalidades cercanas al mismo», resalta el partido.

Añade que según otras informaciones dos investigados más por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional «recibieron propuestas para colaborar en la campaña de desprestigio contra la UCO». «Refuerza la sospecha de una trama coordinada para desactivar la capacidad investigadora de la Guardia Civil en asuntos de corrupción política», explica.

Ahora, tras conocerse que la juez se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, desde Iustitia Europa avanzan que no recurrirán esa decisión y procederán a personarse como acusación popular en el mismo.