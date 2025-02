Juristas y oposición ven dudas legales en el convenio para la serie de Sánchez

El convenio firmado entre Presidencia del Gobierno y las productoras Secuoya y The Pool TM para la realización de una serie documental sobre la labor presidencial de Pedro Sánchez genera importantes dudas legales tanto entre los juristas del Estado ... como entre la oposición. Letrados de la Abogacía General consultados por este periódico coinciden en que el convenio firmado incumple varios principios generales de derecho administrativo. En concreto, subrayan que cuenta con varias características propias de un contrato, y denuncian que la figura legal que corresponde es esta última.

La diferencia no es baladí ya que el convenio es lo que ha permitido a Presidencia adjudicar el proyecto a las citadas productoras a dedo, mientras un contrato le hubiera obligado a publicitar el proyecto y abrirlo a la libre concurrencia. «Es un convenio simulado porque en realidad está encubriendo un contrato administrativo que debería haber sido licitado», concluyen tajantes. Se da la circunstancia de que, según ha publicado The Objective, Secuoya Grupo de Comunicación recibió un total de 20,69 millones en 14 líneas de crédito del ICO entre los años 2020 y 2021.

Moncloa calla

Fuentes de la Intervención del Estado consultadas por este diario coinciden en el análisis y especifican que el objeto del convenio firmado coincide con el de un contrato de producción audiovisual o de patrocinio. Y a partir de aquí recuerdan que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público señala que un convenio no puede tener como objeto el contenido de un contrato. Además, estas fuentes consideran que el contenido económico del acuerdo es otra circunstancia «fundamental» que lo convierte en un contrato privado encubierto de la Administración. «Procedimentalmente habría que haber aplicado la Ley de Contratos en su preparación y adjudicación», sostienen.

Presidencia del Gobierno ha dado la callada por respuesta ante las preguntas de este diario sobre las dudas que plantean los juristas. La oposición, por su parte, coincide en que la fórmula escogida plantea problemas legales. Desde el PP, la diputada Macarena Montesinos considera «evidente» que el convenio de la serie documental «incumple» el «respeto al principio de objetividad y ausencia de carácter propagandístico en esta serie». «Conocemos por ejemplo que en febrero, - comienzo de la invasión de Ucrania- ya se estaba trabajando en ella, sin formalizar convenio alguno, lo que es una gravísima irregularidad jurídica. Y sobre esto ya hemos preguntado al Gobierno el pasado 12 de septiembre», recuerda.

Propaganda y autobombo

En esta misma tesis se sitúa el ex responsable penal de la Abogacía del Estado y hoy vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que cree que el documento firmado es nulo. «El fin del convenio es aunar la colaboración público-privada por interés público, y aquí el objetivo es el autobombo de Sánchez», recalca.

El convenio señala expresamente que la serie documental no servirá para realizar propaganda política o beneficiar la imagen del Gobierno. Pero Bal contraargumenta que ningún convenio público-privado incluye esa cláusula. «'Excusatio non petita, accusatio manifesta'. Cuando han incluido ese textual porque ese es realmente el objetivo», asegura. «El convenio firmado es claramente característico de una simulación relativa. Está hecho con la pretensión de disimular al máximo y ocultar que existe una contraprestación económica, que correspondería con un contrato oneroso típico de propiedad intelectual». En este sentido, Bal señala la cesión de los derechos de explotación de Presidencia a las productoras como el activo de contenido económico en este caso. «La productora paga con una participación de sus beneficios, que donará a una ONG. Eso es una contraprestación al Estado porque es el Estado el que decide el destino de la contraprestación. El donante es el Estado, no la productora. Es un negocio simulado», denuncia.

Pese a la contundencia de sus denuncias ni PP ni Cs pueden emprender acciones legales ya que carecen de legitimación. «Solo pueden recurrir las productoras que se consideren damnificadas», sentencia Bal.