Junts responde a la cesiones de Sánchez, en directo: comparecencia de Miriam Nogueras y última hora de la rueda de prensa hoy

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, comparecerá este miércoles en Barcelona en una rueda de prensa para valorar el real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros que recoge medidas demandas por su partido y con ... el que el Gobierno trata de reconducir su relación con esta formación política.

09:29 Nogueras responde a Sánchez: «Junts está donde estaba la semana pasada» Las medidas anunciadas por el Gobierno ayer para intentar contentar a Puigdemont no son suficientes para que los independentistas desbloqueen el Congreso. Por Daniel Tercero.

09:24 Deja la puerta abierta a la reconciliación si Sánchez sigue cediendo «Ojalá nuestro problema en un mes sea tomar decisiones porque el Gobierno cumple». Deja entrever que si Sánchez sigue con las cesiones, la formación independentista volverá a apoyar al Ejecutivo. «Junts votará sí a los acuerdos pendientes».

09:21 Insiste en que no hay diálogo con el PSOE «No hay ningún tipo de comunicación con el PSOE. Todos nos preguntamos lo mismo, por qué ahora si esto se podía haber hecho antes». Denuncia también la ausencia de Illa.

09:19 «Una foto no blanqueará los incumplimientos» Las medidas aprobadas ayer son solo un gesto del Gobierno que no parece suficiente para Junts. «Hay tiempo para las negociaciones, para los cumplimientos y para las decisiones. Nosotros tomamos la decisión de romper el 27 de octubre y ahora le toca al Gobierno»

09:14 «Seguramente, las izquierdas españolas tienen miedo» «De lo que más miedo tienen es de perder votos», insiste la portavoz de Junts. No obstante, asegura que su partido «está donde está» y es el PSOE quien «bloquea la legislatura».

09:11 «Sánchez no tiene margen para sacar adelante los presupuestos» Incide Nogueras en que el Gobierno incumple con más formaciones pero para Junts no cumplir supone consecuencias. «Sánchez no tiene margen para sacar adelante los presupuestos»

09:11 «La posición de Junts no cambia» Las medidas aprobadas ayer, dice, se podían haber aprobado hace tiempo.

09:09 «No hay negociación a día de hoy y no va a haber conversaciones» «Los votos de Junts están al servicio de los catalanes», recuerda Junts, por lo que «los acuerdos tienen que cumplirse» y por eso hace un mes se dieron por rotas las relaciones con el Gobierno. «No hay negociación a día de hoy y no va a haber conversaciones», dice Nogueras tras reconocer Sánchez los incumplimientos ayer. «Tras la rueda de prensa de ayer se ve que no es que no pudieran sino que no querían. No cambia nada». Video.

08:52 Sánchez, a la desesperada con Junts, entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo Como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este decreto ley recoge «algunos de los acuerdos asumidos con Junts», entre ellos facilitar a los entes locales las inversiones financieramente sostenibles y la ampliación de ese plazo para impulsar y promover dentro de esas empresas la digitalización de los procesos de facturación.

08:50 La relación con el Gobierno estaba «rota» hace un mes De manera pública, Junts decidió no pronunciarse a lo largo del día de hoy. De hecho, su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, preguntado por este tema, optó por remitirse a esta convocatoria. Habrá que ver cuál es la valoración que hace Junts de este nuevo movimiento del Gobierno y si le parece suficiente para volver a reconducir su relación, ya que los de Carles Puigdemont la dieron por rota hace más de un mes, y si empezarán a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.