Junts pacta con el Gobierno que el 25% de las ayudas por los aranceles de Trump se queden en Cataluña

El Gobierno pacta con Junts Per Catalunya incluir una cláusula de última hora en el Real Decreto-Ley de medidas contra los aranceles estadounidenses aprobado este martes en el Consejo de Ministros para destinar hasta 3.000 millones euros a las empresas catalanas a cambio ... del apoyo de los separatistas catalanes a la norma, que ha de pasar por el Congreso de los Diputados como cualquier otra. Se trata de una cifra que equivale en torno al 25 por ciento de los recursos del plan de respuesta 'antiaranceles' del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump y que contempla más de un total de 14.000 millones en ayudas que serán repartidas por todo el territorio nacional.

Los del fugado Carles Puigdemont logran así poner negro sobre blanco «territorializar» los fondos que moverá el decreto, es decir, que su reparto se adecúe al volumen de las exportaciones a los EE.UU de cada territorio de nuestro país para que beneficie en mayor medida a aquellos más afectados por la subdia de los aranceles de Washington y que, en el caso de Cataluña, ascienden al 25 por ciento del total, según previsiones que manejan los neoconvergentes. Según estas mismas fuentes, se trata de una negociación impulsada por el propio Ejecutivo central, que se ha demorado días y que no se ha resuelto hasta este mismo martes por mañana una vez se han «resulto los últimos flecos».

«Cuando un Gobierno no tiene mayoría, hay que negociar», ha señalado el diputado neoconvergente Josep María Cruset, encargado de anunciar el acuerdo en declaraciones a los medios en el patio de la Cámara Baja, desde donde ha explicado además que Junts también ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez una comparecencia trimestral del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Comisión de Economía de la Cámara Baja para informar acerca del «despliegue de este plan con detalles territoriales para ver cómo se aplica en cada una de las demarcaciones y sectores». Todo ello, ha detallado Cruset, previo envío de un informe por escrito sobre quiénes son los beneficiarios, entre otros, asuntos. Desde Junts celebran así haber conseguido introducir en el texto del Ejecutivo una asignación de fondos «técnica y no política ni arbitraria» que no figuraba en la versión original.

El propio Cuerpo ha salido a matizar esa lectura de los neoconvergentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. El responsable de Economía ha dicho que los criterios de distribución serán abiertos y que de momento lo único que se puede decir es que se reservarán a empresas afectadas y que serán abiertos, de modo que si las empresas afectadas demandarán más recursos de los habilitados la línea de avales se ampliaría. Desde Economía explican además que, lógicamente, hay territorios que por el perfil sectorial y territorial de afectación de los aranceles podrán solicitar más ayudas, pero eso está por ver. En principio, Economía ha identificado medio millar de empresas como las principales afectadas por los aranceles.

Con todo, el Ejecutivo se asegura los votos de los neoconvergentes en la Cámara Baja, capitaneados por la portavoz, Miríam Nogueras, pero aún le falta atar los apoyos del resto de fuerzas, incluidos, los del Partido Popular (PP), que, por el momento, se desmarca del plan de La Moncloa al considerarlo «insuficiente».