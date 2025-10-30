Junts afila el colmillo contra el «trilero» Sánchez: «Ser poco serio te lleva a perder apoyos»

Junts per Catalunya, en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, ha hecho gala esta mañana de su nueva condición de 'partido de la oposición'. A la espera de que esta tarde la militancia independentista avale la decisión que tomó su ... ejecutiva el lunes, romper con el PSOE por el incumplimiento de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, el senador Eduard Pujo ha afilado el colmillo y ha protagonizado un tenso rifirrafe con el presidente del Gobierno.

En el turno de la derecha separatista catalana, la expectación era máxima, pero casi más por comprobar cómo se comportaba Junts, tras su 'separación' del PSOE, que por el objeto de la comparecencia en sí: que el jefe del Ejecutivo aclare todas las dudas que se ciernen sobre la financiación de su partido, tras señalar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un descuadre entre los pagos en efectivo que hacía Ferraz y las cantidades que pudieron percibir los implicados en la trama según las conversaciones halladas entre Koldo García y su expareja.

Pujol ha arrancado su intervención con un dardo al secretario general del PSOE por no poder expresarse en catalán -el PP, con mayoría absoluta en el Senado, lo impide, al contrario de lo que sucede en el Congreso- y enseguida ha lanzado una declaración de intenciones: «Usted es como Houdini, un escapista». A continuación, el independentista catalán ha deslizado que la aparición en el caso Koldo de pagos en metálico en Ferraz deja al PSOE en «un terreno pantanoso». «¿De dónde sale el dinero en efectivo?», ha preguntado.

Sánchez, primero, le ha dicho que si no se habla catalán en el Senado no es por su culpa y ha asegurado, nuevamente, que su Gobierno está haciendo todo lo posible para que esta lengua cooficial en Cataluña se pueda utilizar también en la Unión Europea, como su partido le prometió al prófugo Carles Puigdemont, quien sigue a la espera de que se le aplique la amnistía, algo que por el momento descarta el Tribunal Supremo porque no ve amparado por la norma el delito de malversación que se le imputa por el 'procés'. Pero después, y en la misma línea que ha seguido con el resto de comparecientes, ha despreciado la labor de la comisión de investigación: «Es la primera vez que estoy; a mí me parece un circo».

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, como ha hecho varias veces a lo largo de la mañana, ha censurado las palabras del presidente, aplaudidas por la bancada socialista, y se ha dirigido a los senadores del PSOE: «Le pido respeto a esta institución. Calificar de circo esta comisión de investigación para ustedes también es una humillación». La reprimenda la ha continuado el senador Pujol, quien ha dejado claro que desde luego, por su formación, no es. «Su actitud sonriente durante muchos minutos de esta comisión sí ayuda a que parezca un circo. La seriedad no es un valor que su Gobierno represente», ha atizado.

El presidente, a lo suyo, ha seguido sonriendo e incluso se le ha escapado alguna carcajada ante las preguntas de su señoría. «A las insidias y difamaciones a veces hay que contestar con una sonrisa», ha dicho Sánchez, antes de defender, por enésima vez, que el dinero en efectivo utilizado en Ferraz procede de las cuentas corrientes del PSOE y es «legal». Pujol ha cambiado de tercio y, relacionándolo con el «caos» de los trenes de cercanías en Cataluña, ha preguntado a Sánchez si un ministro con la «vida disoluta» de José Luis Ábalos podía estar al frente de la cartera de Transportes. A la supuesta fiesta en el parador de Teruel, Pujol se ha referido como «Las Vegas».

'Lawfare'

«En el ejercicio de sus funciones, las que yo conocía, el señor Ábalos cumplió con esa tarea», ha contestado Sánchez, para añadir a continuación una pulla a Junts, que oscila entre el socio 'sine qua non' y el garante de una mayoría de bloqueo en el Congreso: «Cuando me dicen que han pasado a la oposición tampoco lo entiendo mucho porque siempre han hecho gala de que estaban en la oposición». Pujol ha intentado llevar a Sánchez al 'lawfare' para reivindicar que lo hubo en el 'procés' y el presidente, a medias, ha admitido -en un ataque más al Poder Judicial- que una minoría de jueces «efectivamente hace política de los casos judiciales» relacionados con su entorno.

«Cuando le preguntamos por la financiación irregular del PSOE, nos habla del PP; cuando Alemania dice no al catalán, la culpa es de Europa. Ya puede sonreír. Uno piensa que usted no tiene culpa de nada y piensa 'Pobre Sánchez, que en el colegio le robaban el bocadillo'», ha dicho Pujol, elevando la tensión con el socialista. «Le pido que no sea tan condescendiente. El paternalismo y la condescendencia son una característica del conservadurismo y veo que no solo del español», ha repuesto Sánchez, como si Pujol no lo fuera, justo antes de dejar una de las frases de la comparecencia: «Gürtel solo hay una y está en la calle Génova».

El senador de Junts, lejos de la magnanimidad, ha concluido su intervención: «Esto no es un tribunal, pero después de escucharlo nos queda claro que tiene tendencia a ser Houdini o un trilero. Ser poco serio no te lleva a prisión, pero sí a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta». El tiempo dirá si esa debilidad parlamentaria se mantiene o Junts vuelve al redil.