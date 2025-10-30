Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez defiende que Ábalos «cumplió» en el Ministerio de Transportes

Senado

Junts afila el colmillo contra el «trilero» Sánchez: «Ser poco serio te lleva a perder apoyos»

El partido independentista aprovecha su comparecencia en la comisión de investigación por el caso Koldo para ajustar cuentas: «Usted es como Houdini, un escapista»

El presidente desprecia la «comisión de difamación» del caso Koldo y la tacha de «circo»

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Eduard Pujol, senador de Junts, durante su interrogatorio a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo
Eduard Pujol, senador de Junts, durante su interrogatorio a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo Efe

Juan Casillas Bayo , Ainhoa Martínez , Javier Lillo y Paloma Esteban

Junts per Catalunya, en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, ha hecho gala esta mañana de su nueva condición de 'partido de la oposición'. A la espera de que esta tarde la militancia independentista avale la decisión que tomó su ... ejecutiva el lunes, romper con el PSOE por el incumplimiento de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, el senador Eduard Pujo ha afilado el colmillo y ha protagonizado un tenso rifirrafe con el presidente del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app