Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la cuarta jornada

Sigue en directo las declaraciones a lo largo del día de Eugenio Ribón, Antonia Sanz Gaite, Agustín Hidalgo de Murillo y un periodista en el juicio al fiscal general por revelación de secretos: el análisis y todas las reacciones a la cuarta jornada del juicio ... hoy, martes 11 de noviembre.

10:17 Ribón relata cómo vivió el día de la nota de prensa de la fiscalía El decano del ICAM relata cómo vivió con «honda preocupación» el día de la nota de prensa de la Fiscalía.

10:10 Ribón, a su llegada al Tribunal Eugenio Ribón Seisdedos, a su llegada a la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo. Foto: EP

10:06 Arranca la cuarta jornada del juicio contra el fiscal general del Estado Con la declaración de Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, personado en la causa como acusación.

10:02 Al servicio de las garantías constitucionales El derecho de defensa y su derivada del secreto profesional constituyen los cimientos del resto de garantías constitucionales. Tribuna de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid de Madrid, en ABC. Hoy será el primer testigo de la jornada.

09:59 Page ve «impecable y medida» la instrucción del Supremo en el caso del fiscal general y advierte de que el «arrope político» no beneficia a García Ortiz El presidente de Castilla-La Mancha sostiene que el ruido político en torno al fiscal general perjudica su defensa, califica la legislatura de «laberinto sin salida» y cree que Sánchez no convoca elecciones porque «se perderían claramente». Informa F.F.

09:38 La Asociación de Fiscales acusa a Sánchez de inmiscuirse «en la función de juzgar» al fiscal general La Asociación de Fiscales (AF) acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de inmiscuirse «en la función de juzgar que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo». La AF señaló en un comunicado que Sánchez, con sus declaraciones en una entrevista en 'El País' este fin de semana en las que afirmaba que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente, pretende usurpar funciones que corresponde al Supremo, «quien deberá realizar una valoración en conciencia de las pruebas e indicios que obren en autos y las que se practiquen en juicio oral», indicó la asociación en relación al juicio que se sigue contra el fiscal general. «Pretender usurpar esas funciones», añade, «no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales. Las instituciones y quienes las dirigen deben respetarse entre sí y respetar a los ciudadanos a los que se deben».

09:23 La primera semana de juicio deja tocado al fiscal general Su jefa de prensa testificó que García Ortiz le dictó el correo reservado a la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. La prueba directa de que fue el filtrador de datos de la Fiscalía sigue sin aparecer, pero la sospecha permanece. Informan Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres. ﻿﻿

09:13 La agenda de los testigos del día Estos es el plan previsto de declaraciones ante el tribunal para esta jornada del juicio: Por la mañana (a partir de las 10 horas) Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid

Mª Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado

Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado

Miguel Ángel Campos Peñarroja, periodista de Cadena SER

José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País Por la tarde (a partir de las 15:30 horas) Fernando Peinado Alcaraz, periodista de El País

Berta Ferrero Franch, periodista de El País

Juan José Mateo Ruiz-Gálvez, periodista de El País

Cynthia Coiduras Iglesias, periodista de El Plural

09:05 García Ortiz y el periodista al que supuestamente filtró declaran esta semana Testificarán también los agentes que registraron su despacho 10 horas. Este es el plan de la segunda semana del juicio que arranca hoy. Informa Carmen Lucas-Torres.