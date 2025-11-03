Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la primera jornada

Sigue en directo la declaración del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con su declaración, el análisis y todas las reacciones, en directo.

12:47 Planas considera que no se puede perseguir al que va tras la corrupción y que no hay pruebas contra García Ortiz El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha opinado este lunes, desde Valladolid, que el juicio al que se enfrenta desde este lunes «tiene su origen en el compañero de Ayuso».

12:38 Parón de media hora para deliberar; después turno para el fiscal Salto La Sala se retira a deliberar sobre las cuestiones previas, se retoma sesión en media hora, a las 13 horas, con el interrogatorio del fiscal Julián Salto. (el fiscal Salto a su llegada este lunes al Supremo en la imagen, foto de Jaime García)

12:34 El abogado que representa a APIF respalda la investigación: «Su actuación no ha podido ser más pulcra» El abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los fiscales de APIF respalda también la investigación del magistrado. «Su actuación no ha podido ser más pulcra», dice. «Tanto es así que no se ha registrado el domicilio particular del acusado y desde el que muy probablemente se cometió el hecho delictivo» (la filtración) la noche del 13 de marzo de 2014.

12:31 Cuca Gamarra: «Un fiscal general del Estado que decidió hacer primar el relato político sobre la legalidad» Mientras continúa la vista judicial, fuera los políticos siguen su lucha por el relato. Ante el silencio de los políticos de la izquierda, más centrados en el futuro del presidente valenciano, Carlos Mazón, desde el PP sí se envían mensajes sobre el juicio. Como el mensaje de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, en la red X que dice: «Empieza el juicio contra Fiscal General del Estado. -> Un FGE que decidió hacer primar el relato político sobre la legalidad. -> Un FGE a las órdenes del sanchismo y no de la Justicia. -> Un FGE que jamás debería haber llegado en su puesto al banquillo.»

12:31 El momento en el que García Ortiz se declara «no responsable» de los cargos que se le imputan Este ha sido el instante en el que Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado que se sienta en el banquillo de los acusados (no literalmente) respondía ante los cargos que se les imputa. Video.

12:16 Las acusaciones se oponen a las impugnaciones pedidas por Abogacía y Fiscalía defienden la «modélica» instrucción Las acusaciones se oponen a las impugnaciones solicitadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Respaldan la «modélica» instrucción del juez Hurtado y niegan que haya sido indeterminada ni prospectiva. Niegan la indefensión que estas partes alegan y recuerdan que en el registro que la defensa quiere anular «no le cogieron nada porque lo borró todo».

11:51 La número dos de García Ortiz critica la «aberrante duración» del registro al despacho de su jefe En una entregada defensa al fiscal general, la número dos de García Ortiz, critica la «aberrante duración» del registro en el despacho del fiscal general y compara la actuación del juez con la prevista en investigaciones «por crímenes terroristas» cuando se trataba de encontrar un simple correo electrónico entre un fiscal y un abogado.

11:33 La teniente fiscal de Supremo, sincronizada con la Abogacía del Estado Sin disimular su sincronización con la Abogacía del Estado, la teniente fiscal del Supremo, que no acusa en este juicio, ha hecho suyas las impugnaciones que ha puesto de manifiesto la defensa de García Ortiz. «Toda la prueba que se esgrime contra el fiscal general deriva de esa entrada y registro en la que se vulneran todos los derechos de la Fiscalía a su labor profesional», ha asegurado.

11:25 El juicio al fiscal general del Estado en el Supremo, en imágenes Las imágenes de la primera jornada de un proceso inédito.

11:13 La defensa de García Ortiz, muy dura con el juez instructor La defensa de García Ortiz, muy dura contra el juez instructor Ángel Hurtado: considera que ha hecho una investigación «inquisitiva y prospectiva» y que le ha sometido a un «proceso injusto» iniciado «con la idea preconcebida de que el investigado era culpable».

11:12 «Vulneración frontal y grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Constitución» «Se produjo una vulneración frontal y grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Constitución», ha dicho la abogada del Estado Consuelo Castro, que considera que debe declararse nulo todo lo derivado de ese registro, informes de la UCO incluidos, y las comisiones rogatorias cursadas a Irlanda y a Estados Unidos en busca de los mensajes borrados, comisiones que no depararon ningún resultado positivo pues no se pudo recuperar nada.

11:08 La defensa del García Ortiz considera nulos el secreto de las actuaciones y el registro del despacho En sus cuestiones previas la defensa de García Ortiz considera nula la declaración de secreto de las actuaciones durante un mes por «falta absoluta de motivación» y ponderación. También pide la nulidad del propio registro en el despacho del fiscal general, que considera «desproporcionado y atentatorio contra su intimidad». Asegura que la imposibilidad de conocer los fundamentos de ese auto de entrada y registro obligó al fiscal general a recurrirlo «a ciegas». Informa Nati Villanueva.

10:51 La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del fiscal general, solicita nuevas documentales La abogada del Estado, Consuelo Castro, ejerciendo la defensa del fiscal general, ha solicitado al Tribunal distinta documental: un conjunto de tuits difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que demostrarían, según los servicios jurídicos del Estado, la «idea de confabulación» de la Fiscalía y el Gobierno para perjudicar a Ayuso; distintos tuits del periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta en los que sólo hablaba de dos delitos fiscales; una conversación del chat de Tribunales de La Sexta en el que ya se hablaba del contenido de la noticia que se publicó en La Ser y que para la acusación es la prueba de la filtración; la comprobación de que García Ortiz no intercambió mensajes con Miguel Ángel Campos, autor de la noticia de La Ser; los mails «ofensivos» que «obligaron» al fiscal general, según su defensa, a cerrar su cuenta de correo electrónico; la transcripción y audio de un programa de EsRadio en el que intervino Esteban Urreiztieta con la «versión que difundía Miguel Ángel Rodríguez»; el dictamen pericial del borrado del móvil del fiscal general donde «se pone de manifiesto que es imposible saber qué mensajes borró». Junto a todas las peticiones, Castro ha expuesto que va a invocar algunas causas de nulidad de derechos fundamentales. Informa Carmen Lucas-Torres.

10:34 El abogado de González Amador pide incorporar dos nuevos documentos como prueba El abogado de González Amador pide incorporar dos documentos como prueba: dos whatsapps de Miguel Ángel Campos (periodista de la Cadena Ser) la noche de la filtración del correo electrónico. Son dos mensajes entre Campos y Carlos Neira, abogado de González Amador. También el artículo de El País de Juan José Mateo publicado el 14 a las 19 de la tarde que recoge el contenido del mail. Informan Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres

10:33 García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan» Tras la lectura del auto de procesamiento y de los escritos de acusación, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, se ha dirigido a García Ortiz: «¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?». «No», ha respondido el acusado. Informan Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres

10:30 García Ortiz, con toga y junto a sus abogados Así luce el fiscal general del Estado en la primera jornada del juicio contra él por revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación. (Foto: EFE)

10:13 Comienza el juicio contra el fiscal general del Estado Con la Sala constituida y el fiscal general sentado en estrados, comienza el juicio a las 10.07. La secretaria judicial leyendo los cargos y escritos.

09:50 García Ortiz, con corbata negra y semblante serio, ya está en el Supremo Álvaro García Ortiz ha entrado en el Tribunal Supremo por la puerta principal. Ha llegado en coche desde su despacho en Fiscalía General y ha sido recibido por fiscal de la Sala Penal Javier Huete. Ha llegado con corbata negra, semblante serio y aplaudido por cinco personas presentes. Informan Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres. (Foto: Jaime García)

09:45 Los periodistas, preparados ya dentro del Supremo Imagen de la prensa destacada ya en el interior del Supremo para seguir la vista (Foto: EFE).

09:33 Hoy declaran fiscales clave en la presunta filtración La primera sesión de este lunes está dedicada a la declaración de distintos miembros del equipo de la Fiscalía relacionados con el caso. Entre ellos, el del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, cuyas comunicaciones con Carlos Neira, el abogado querellante, fueron filtrados la noche del 13 de marzo de 2024. El interés de García Ortiz en recabar los correos intercambiados con el letrado llevó a que la superior de Salto lo sacara de un partido de fútbol al que asistía para atender a la solicitud del fiscal general. También declararán Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial que medió entre el fiscal general y su subordinado Salto; y Almudena Lastra, pieza clave de la investigación, fiscal superior de Madrid, que afeó a Rodríguez que le pasara los mails a su jefe -«¿Para qué se los mandas? Los va a filtrar»- y sospechó de García Ortiz desde el primer momento -«Álvaro, ¿los has filtrado tú?», a lo que él contestó: «Eso ahora no importa»-.

09:14 Análisis | Al servicio de las garantías constitucionales El derecho de defensa y su derivada del secreto profesional constituyen los cimientos del resto de garantías constitucionales. Por Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.

09:04 García Ortiz, blindado por el Gobierno, se aferra a la toga y se resiste a declarar desde el banquillo El Supremo resolverá este lunes su petición de responder desde estrados, a la altura de los magistrados que le juzgan; sí entrará por la puerta principal del Tribunal. Arranca la histórica vista en la que afronta cárcel e inhabilitación por la revelación del mail del novio de Ayuso. Informa Nati Villanueva.

08:56 La prensa lista para cubrir un juicio inédito Los periodistas ya están desplegados a las puertas del Tribunal Supremo desde bien temprano. (Foto: EFE)

08:53 Editorial ABC | El fiscal ante los jueces El problema de la democracia española es que son los jueces los que tienen que decidir sobre la responsabilidad política de los altos cargos, como si fuera accesoria de una condena penal.

08:43 Siete magistrados, seis jornadas y 40 testigos para un juicio histórico al fiscal general del Estado Las claves del juicio contra Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que podría acarrear prisión e inhabilitación. Informa Nati Villanueva y David Yagüe.