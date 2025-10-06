Suscribete a
El juez reclama a bancos y Hacienda los datos de Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, como pidió la UCO

El instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno trata de determinar si la expresidenta de Adif y Javier Herrero «pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere»

El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado a 12 entidades bancarias y a la Agencia Tributaria información sobre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y sobre el ex director general de Carreteras, Javier Herrero.

Con la decisión ... acordada en un auto consultado por ABC, el magistrado atiende la petición que le hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra los dos investigados por presuntamente participar en el amaño de adjudicaciones de obra pública junto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor en el Ministerio, Koldo García.

