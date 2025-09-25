Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El juez pide a la UCO que analice los correos del ex vicerrector de la Complutense claves para el caso Begoña

El juez pide a la UCO que analice los correos del ex vicerrector de la Complutense claves para el caso Begoña

Juan Carlos Peinado envía a la Guardia Civil los más de cien mails intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez y ésta última

Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son la clave de la malversación

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez efe
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los archivos digitales que contienen todos los correos intercambiados entre la Universidad Complutense de Madrid y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ... en los que intervino su asesora Cristina Álvarez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app