El juez pide a la UCO que analice los correos del ex vicerrector de la Complutense claves para el caso Begoña
Juan Carlos Peinado envía a la Guardia Civil los más de cien mails intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez y ésta última
Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son la clave de la malversación
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los archivos digitales que contienen todos los correos intercambiados entre la Universidad Complutense de Madrid y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ... en los que intervino su asesora Cristina Álvarez.
Este miércoles, el magistrado consideró que un Jurado Popular debe encargarse de juzgar a ambas por un delito de malversación de caudales públicos para el que ve «indicios fundados y sólidos». Encuentra dichos indicios de que Álvarez prestó servicios para el ámbito profesional de Gómez, ajenos al cargo para el que fue nombrada por Moncloa, principalmente en los correos en los que intervino y a los que se refirió Doadrio en su declaración judicial.
Dichos correos, más de 100, además de otros como el dirigido a Reale Seguros, patrocinadora de la cátedra, por parte de la asesora de Begoña Gómez, son el núcleo indiciario contra ambas, según la resolución de este miércoles del magistrado.
Ahora, la Guardia Civil deberá emitir un informe con el detalle de las conversaciones, según ha solicitado Peinado.
