El juez Peinado pide a Moncloa una copia de los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018
Ha adelantado la declaración de la mujer de Pedro Sánchez del 11 al 10 de septiembre
Sánchez insiste en atacar a los jueces: «Están haciendo política»
El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a Presidencia una copia de los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018. En concreto, ha solicitado que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su «análisis e informe».
Además, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado adelantar la declaración de Gómez -fijada inicialmente para el día 11- al 10 de septiembre, a las 12.00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor contesta a la petición de la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que explicó al juzgado que tenía que acudir a otra citación el jueves 11 en Tenerife.
[HABRÁ AMPLIACIÓN]
