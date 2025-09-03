El juez Peinado pide a Moncloa una copia de los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en una imagen de archivo

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a Presidencia una copia de los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018. En concreto, ha solicitado que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su «análisis e informe».

Además, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado adelantar la declaración de Gómez -fijada inicialmente para el día 11- al 10 de septiembre, a las 12.00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor contesta a la petición de la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que explicó al juzgado que tenía que acudir a otra citación el jueves 11 en Tenerife.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]