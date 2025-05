El juez ordena encontrar el domicilio de Miss Asturias 2017 y pide a LogiRail datos de su selección y contrato

El juez que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de corrupción, ha ordenado dar con el domicilio de Claudia Montes, Miss Asturias 2017 a la que se vincula con el político una vez ayer no acudió a su comparecencia como testigo ... en el Tribunal Supremo, donde estaba citada.

En la causa instruida por Leopoldo Puente se investiga si esta mujer, que envió mensajes al asesor del exministro, Koldo García, quejándose de sus superiores en LogiRail, empresa dependiente de Renfe, fue colocada allí por el político y su mano derecha, como también habrían hecho con Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos.

El magistrado Puente transmite en un auto que la Comisaría especial del Supremo ha informado de que contactó telefónicamente con la interesada, comunicándole verbalmente lo dispuesto en su cédula de citación y requiriéndole también para que designara una dirección de correo electrónico a la que pudiera serle remitida, negándose ella a facilitar ningún dato personal y manifestando que deseaba ser citada personalmente en su domicilio, que no facilitó.

También, que, solicitada colaboración a la Policía Nacional de Gijón, demarcación en la que ella tendría su último domicilio conocido, la misma no fue hallada, informando la Policía local de Gijón a la Policía Nacional, que, personados en la referida dirección, nadie fue encontrado, indicando los vecinos que la mujer había sido desahuciada, desconociéndose su actual paradero.

La resolución indica que, al no tenerse plenamente la certeza de que la citación hubiera llegado de forma cumplida al conocimiento de la mujer, y siendo desconocido su actual paradero, «procede comprobar si en el punto neutro judicial puede obtenerse un domicilio operativo distinto de aquél en el que las gestiones para citarla resultaron infructuosas»; y, en caso negativo, acuerda que se libren los correspondientes oficios a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Jefatura de la Policía Local de Gijón, expresándose en los mismos cuál resultaba ser su último domicilio conocido, así como su número de D.N.I., al solo efecto de que «se averigüe el domicilio actual de la mencionada persona, a fin de que pueda ser citada para declarar como testigo en esta causa especial».

Además, igual que hizo en su momento con Ineco y Tragsatec, donde fue contratada Jessica Rodríguez, el magistrado pide al LogiRail, concretamente librar oficio al presidente del Consejo de Administración de dicha compañía, para que en 15 días remita la máxima información que pueda sobre el proceso de selección y la contratación de Claudia Montes.

Puente pide al máximo responsable de LogiRail que explique el "modo en que fue publicada la vacante, después cubierta por doña Claudia Montes Martínez (con expresión de la fecha y el canal en el que se difundió la oferta pública, si la hubo, o las razones por las que, en su caso, no se produjo); que indique el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza; en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con doña Claudia Montes y, en caso de que la hubiera habido, que precise quién fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a ella. También que aporte el contrato de trabajo finalmente suscrito por LogiRail con Montes, con la fecha de incorporación y cese y, por último, que explique, si quiera sucintamente, en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a Claudia Montes durante su relación laboral con LogiRail e identifíquese a la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta. Pide concretamente que indiquen la identidad de quienes en la mencionada empresa actuaran como jefes inmediatos de la referida trabajadora.