Una juez investiga a seis personas por el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en la Nochevieja de 2023

Les cita a declarar el próximo 9 de octubre después de que la Audiencia Provincial anulara el archivo de la causa en julio

La Audiencia de Badajoz destaca la influencia de Pedro Sánchez en la Diputación cuando se creó el puesto de su hermano

Manifestantes de Ferraz apalean una piñata con la imagen de Pedro Sánchez en Nochevieja
Manifestantes de Ferraz apalean una piñata con la imagen de Pedro Sánchez en Nochevieja Tania sieira
Javier Lillo

La juez del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha acordado investigar a seis personas por un delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el apaleamiento de un muñeco que le representaba a las puertas de la ... sede socialista de la calle Ferraz (Madrid) en la Nochevieja de 2023.

