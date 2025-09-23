Una juez investiga a seis personas por el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en la Nochevieja de 2023

La juez del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha acordado investigar a seis personas por un delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el apaleamiento de un muñeco que le representaba a las puertas de la ... sede socialista de la calle Ferraz (Madrid) en la Nochevieja de 2023.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso ABC en el que la magistrada da cuenta de la decisión del pasado mes de julio de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó levantar el archivo de la causa para practicar diligencias encaminadas a determinar la naturaleza del hecho presuntamente delictivo y de la persona o personas que en él hubieran participado. La juez cita a los seis investigados para el próximo 9 de octubre a las 12.00 horas en su juzgado.

Cabe recordar que el juzgado que archivó la causa previamente, indicaba sobre los hechos denunciados por Sánchez que "la falta de educación no es delito" y que las expresiones vertidas ese día no constituían “incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y por tanto no debían ser perseguidas por la Justicia. Sostenía además que entraba dentro de la lógica que "aquellos que discrepan de un partido" puedan protestar ante la sede del mismo.

Violencia de las imágenes

A juicio de la Audiencia Provincial, en cambio, "la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad, además de sufrir otras vejaciones simbólicas" unida a la profusión de amenazas contra el destinatario y referidas a la sede del PSOE --'colgadlo de los pies', 'hay que quemar Ferraz', 'a por Sánchez oé'--, “configuran un cuadro intimidante de suficiente intensidad como para, provisionalmente, hablar de amenazas graves".

"No puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, por más que se produjeran dentro de una manifestación de protesta cuya legitimidad, a priori, no parece discutible, independientemente de la ideología política que se encuentre detrás de su organización", añadían.