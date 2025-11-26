Suscribete a
El juez que investiga el presunto blanqueo de Ábalos y Koldo pide al PSOE que informe de todos los pagos en metálico desde 2017 a 2024

Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, envía un requerimiento al partido a raíz de un informe del fiscal en el que se expone que no queda claro el sistema utilizado para pagar gastos adelantados

Agentes de la UCO en la sede socialista de Ferraz
Carmen Lucas-Torres

El juez de la Audienica Nacional, Ismael Moreno, que ha abierto a instancias del Tribunal Supremo una investigación por el presunto blanqueo de dinero por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, a través de tickets de gastos adelantados que ... pasaron al PSOE para recibir a cambio dinero en efectivo, ha pedido al partido de Pedro Sánchez la documentación que soporte todos los pagos en metálico que ha realizado entre 2017 y 2024.

