El juez que investiga el presunto blanqueo de Ábalos y Koldo pide al PSOE que informe de todos los pagos en metálico desde 2017 a 2024

El juez de la Audienica Nacional, Ismael Moreno, que ha abierto a instancias del Tribunal Supremo una investigación por el presunto blanqueo de dinero por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, a través de tickets de gastos adelantados que ... pasaron al PSOE para recibir a cambio dinero en efectivo, ha pedido al partido de Pedro Sánchez la documentación que soporte todos los pagos en metálico que ha realizado entre 2017 y 2024.

El magistrado da los primeros pasos en la pieza en la que, como le pide la Fiscalía, se «trata de determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico» a Ábalos y Koldo García. Según el informe del fiscal anticorrupción Luis Pastor, a raíz del que el juez acuerda lo solicitado, no ha quedado claro ni por la información aportada por el PSOE ni por las declaraciones que prestaron en el Tribunal Supremo la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez, ni el exgerente de la formación, Manuel Moreno, cuál fue el motivo de los pagos.

Para el fiscal, que también recuerda que los empresarios Víctor de Aldama y Carmen Pano declararon, por otro lado, haber entregado dinero en efectivo al PSOE, la nueva causa se centra en actuaciones irregulares que podrían ser constitutivas de blanqueo o «desfalco cometido contra el partido», en referencia al PSOE. El fiscal solicita al juez que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que esté al frente de la investigación como policía judicial, así como que dicha unidad haga un informe de los mensajes y audios en relación con los pagos que puedan encontrarse. También que se requiera al PSOE la documentación que soporte todos los pagos. En relación a todas estas peticiones, Ismael Moreno acuerda pedir la documentación al partido y, en otra resolución, resolverá el resto.