El juez del caso Cerdán cita como investigados a tres directivos de Acciona que pudieron participar en el amaño de adjudicaciones

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán -en prisión preventiva- ha dictado un auto por el que cita como investigados, el próximo 3 de diciembre, a tres directivos de Acciona que pudieron participar ... en irregularidades para el amaño de adjudicaciones de obra pública.

La multinacional se habría asegurado los contratos y el político socialista, una comisión o mordida por facilitar el amaño de los contratos, según un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil unido a la causa.

Estos directivos citados son Justo Vicente Pelegrini, recientemente cesado como director de Construcción para España en Acciona, Tomás Olarte Sanz y Manuel García Alconchel. Según ha podido saber ABC, estos dos últimos siguen en plantilla de la compañía y eran los que reportaban a Pelegrini. El magistrado Puente afirma en su auto, con el que levanta el sdeceto de las actuaciones llevadas a cabo en una pieza separada de la causa, que el informe policial mencionado «contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación» estas tres personas.

Noticia Relacionada El TC mantiene su calendario pese a las prisas de Puigdemont por resolver su caso Nati Villanueva Fuentes del tribunal no creen que el informe del abogado general del TJUE altere sus planes, como quiere el prófugo

Las citaciones son el resultado de la operación ordenada por el instructor la semana pasada por la que se practicaron ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas. El juez señala que una vez practicadas las diligencias de investigación que determinaron la necesidad de acordar el secreto parcial de las actuaciones, que consideró necesario para que no resultara frustrado su objeto, y sin perjuicio de la posterior práctica, ya sin necesidad de decretar secreto alguno, de las diligencias que pudieran acordarse tras el examen de la documentación hallada durante las entradas y registros practicados, así como de la información que se pueda obtener de los terminales telefónicos y/o informáticos intervenidos, «en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya la investigación en curso».

Los tres directivos están citados a comparecer el próximo 3 de diciembre a las 10 horas (Pelegrini); 11 horas (Olarte) y 12 horas (García Alconchel).