Suscribete a
ABC Premium
Directo
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

El juez del caso Begoña valora levantar la imputación contra el delegado del Gobierno en Madrid

Pregunta a las partes si debe hacerlo después de que Fiscalía indicara que es «extraño» que siga encausado

La Fiscalía, «perpleja» por que el juez del caso Begoña mantenga la imputación sobre Francisco Martín

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid efe
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juez que investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido a las partes personadas en el procedimiento que se pronuncien sobre si debe levantar la imputación que pesa contra el actual delegado ... del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un delito de malversación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app