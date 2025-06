El juez admite a Vox como acusación en la causa contra el fiscal general

El juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, ha acordado admitir a Vox como acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo.

El partido se une así a la causa instruida por el ... magistrado Ángel Hurtado contra el máximo responsable del Ministerio Público uando ésta está muy avanzada, a punto de concluir.

El juez ha admitido a la formación pero la obliga a figurar, de manera unificada, con la acusación que ya ejerce Fundación Foro Libertad y Alternativa, mientras la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) seguirán en otra acusación por tener intereses distintos en la causa.

Como recuerda el magistrado en el auto con el que acuerda la personación, consultado por ABC, el 12 de mayo "se dieron las explicaciones por las cuales cada una de las acusaciones populares personadas desde un principio debían permanecer actuando por separado, y se expuso por qué no se accedía a incorporar una nueva acusación popular que interviniese con autonomía propia, en particular, porque en esa nueva, en relación con las ejercidas por Fundación Foro Libertad y Alternativa, y Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, no se encontraba circunstancia alguna que apuntase a intereses distintos a los que guiaban a éstas, circunstancia que se vuelve a dar en el caso, en el que, además, la representación procesal de Vox, ni siquiera apunta algo que pudiera aportar que le diferenciase del interés común y general que ha de orientar la actuación de cualquier acusación popular, y esto fue determinante para que, accedido a su personación, su unificara con la que venía ejerciendo Fundación Foro Libertad y Alternativa".

"En dicho auto se exponían, también, las razones por las cuales se consideró procedente la unificación con ésta, que reiteramos, a saber, que Fundación Foro Libertad y Alternativa ejerce la acción popular contra los dos investigados [García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez] y también que, al haber sido la primera en personarse en la causa, se tuvo en cuenta el criterio de la prioridad de la personación", aclara Hurtado.

La última entidad en entrar como acusación antes que Vox en la causa contra el fiscal general fue Hazte Oír, por decisión de la Sala de lo Penal, ante la que la entidad católica recurrió la decisión del juez instructor de no incluirla en la causa.