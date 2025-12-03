Suscribete a
El juez admite la querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias al acusarle de extorsionar a testigos

Les cita a declarar el próximo 17 de febrero

La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

El ex político Íñigo Errejón acude a declarar ante el juez ante la acusación de haber agredido sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá Guillermo Navarro

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que presentó el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá después de que esta le acusara de un presunto delito de extorsión a dos de los testigos que declararon en la ... causa en la que le procesó por un supuesto delito de agresión sexual.

