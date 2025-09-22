Los jueces urgen al CGPJ a que en la elección de cargos manden de forma clara mérito y capacidad

En un momento de ataque sistemático al Poder Judicial por parte del Ejecutivo, y con la lupa de Europa puesta en las reformas en ciernes que afectan de lleno a la carrera, los jueces consideran que ahora más que nunca es necesario salvaguardar su ... independencia, y que una de las claves para hacerlo es la transparencia en los nombramientos que dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bajo la sospecha de arbitrariedad durante las últimas décadas.

Pese a las buenas intenciones que se presumen al nuevo Consejo a la hora de afrontar, entre otras, la reforma del reglamento que regula la provisión de plazas de nombramientos discrecionales para introducir una mayor objetivación, las dos asociaciones que no tienen representación en el CGPJ, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, coinciden en que el borrador de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo «no supone ningún avance» y es «ineficaz» para acabar con esa sospecha de nombramientos arbitrarios. Aunque reconocen mérito y capacidad en todos los candidatos que concurren a esas plazas –no en vano tienen que cumplir una serie de requisitos objetivos, como la antigüedad o especialidad–, la designación en última instancia se sigue viendo «subjetiva» y condicionada en muchos casos a la «adscripción asociativa» del aspirante en cuestión.

Así lo exponen ambas asociaciones en sus respectivos y críticos informes al borrador del nuevo reglamento, del que se les dio traslado en julio para que presentaran alegaciones. Después de que el Pleno del Consejo accediera a ampliar el plazo para que hicieran las consideraciones oportunas, hace apenas unos días completaron este trámite. Lo hicieron coincidiendo con la visita de la Comisión de Venecia a España, cuya delegación se interesó, además de por el sistema de elección de los vocales del CGPJ, por los nombramientos que estos hacen en la cúpula judicial.

Para introducir ese «marco de objetivación reforzada» que proclama, el proyecto de reforma elaborado por el CGPJ se articula en varios puntos: la sistematización clara y separada de los méritos que hay que tener en consideración; un sistema de ponderación de esos méritos atendiendo al tipo de plaza; la necesidad de una motivación individualizada y reforzada; y la exigencia de publicidad activa y transparencia para disipar cualquier sospecha de falta de imparcialidad y objetividad.

Pues bien, las asociaciones recuerdan en sus escritos, a los que ha tenido acceso ABC, que muchos de estos mecanismos (en concreto, la publicidad, bases públicas, méritos separados y motivación) ya existían desde 2010 y que desde 2019 hay «criterios de ponderación». Esto les lleva a concluir que «no hay propiamente nada nuevo», que este reglamento sólo sirve al Consejo para dar «apariencia de transparencia» y que se ha perdido una oportunidad para objetivar de forma clara los nombramientos y alejarlos de toda sospecha.

Y ello porque, según la asociación judicial Francisco de Vitoria, la segunda de la carrera –y, sin embargo, sin vocales en el CGPJ–, el borrador presenta «múltiples y variadas indeterminaciones» e «inexactitudes» que frustran la transparencia y seguridad. Entre las primeras menciona a qué otros profesionales se refiere el borrador cuando habla de la posibilidad de que abogados y «otros juristas de reconocida competencia» participen en el proceso de provisión de plazas; cómo se haría la designación equilibrada entre hombres y mujeres en cuanto al número de plazas; la necesidad de determinar los parámetros de medición de número y tipo de asuntos para relacionarlos con la experiencia del aspirante; el tiempo que ha de pasar entre una vacante y la correspondiente convocatoria de esa plaza, o la publicidad imperativa de las opiniones contrarias al nombramiento acordado.

El texto del Consejo «huye de criterios objetivos y está trufado de elementos que siempre dejan abierta una cláusula», denuncia FJI

Desde Foro Judicial Independiente (FJI) recuerdan que Europa obliga a objetivar mérito y capacidad en la línea de lo establecido por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), cuyas observaciones provocaron la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero, sin embargo, no se han trasladado al reglamento.

No sólo el Greco. Las instituciones europeas han dejado claro que cuando las promociones no se basen en el criterio de antigüedad en el servicio, sino en cualidades y méritos, estos deben estar «claramente definidos».

Un sistema «pervertido»

En su informe al CGPJ, Foro Judicial alude a las «consecuencias devastadoras» que para la carrera tiene el actual reparto de cargos entre las dos asociaciones representadas en el órgano. «La aplicación de los nombramientos judiciales se ha pervertido de tal manera respecto a la voluntad constitucional y legal que nuestra asociación no alberga esperanza alguna de que este Consejo dé un mínimo paso para conjurar arbitrariedades y minimizar el peso de conceptos discrecionales», dice.

Las alegaciones inciden en la necesaria transparencia en las comunicaciones entre vocales y candidatos de la misma asociación

Entre sus propuestas, criterios de ponderación «de cada mérito», criterios públicos y conocidos por todos, deber de transparencia de los vocales en sus comunicaciones con los aspirantes a las plazas o la articulación de mecanismos que eviten la participación de vocales que hayan tenido cercanía con alguno de los candidatos por coincidir, por ejemplo, en órganos decisorios de una asociación judicial.

Un estudio de Francisco de Vitoria del pasado 29 de julio desveló que tres cuartas partes de los nombramientos del CGPJ en 2025 han sido para magistrados vinculados a las dos asociaciones presentes en el CGPJ: la mayoritaria APM y JJPD (la tercera). Ambas suponen el 34,12 por ciento de la carrera, que cuenta con un 50 por ciento de jueces no asociados.