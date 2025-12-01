Juan Carlos I graba un vídeo en el que alaba la Transición y pide apoyo para el Rey Felipe VI en su «duro trabajo»

Nueve días después de que la Casa del Rey celebrase medio siglo de la restauración de la llegada de la democracia sin la presencia de Juan Carlos I, el padre de Felipe VI ha difundido un vídeo entre su círculo más cercano con la ... instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. Una especie de mensaje institucional al margen del Palacio de la Zarzuela que se hace público, además, dos días antes de que se publiquen en España 'Reconciliación' sus controvertidas memorias editadas en Francia hace un mes.

Desde Zarzuela ya se han pronunciado sobre esta publicación: «No sabíamos que se iba a producir y, en todo caso, no parece oportuno ni necesario», aseguran desde Palacio.

El vídeo, que ha comenzado a difundirse por WhatsApp hasta que ha sido colgado en YouTube, arranca con una declaración del anterior jefe del Estado dirigida a los jóvenes. «Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para los que no conocéis la historia de España», dice mirando a cámara, sentado, con americana y sin corbata. En poco más de un minuto reclama que se reconozca el esfuerzo colectivo de la Transición: «Vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Logramos cambiar este país en circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Con generosidad y esfuerzo llegamos a lo que hoy somos».

Ese es el hilo que utiliza para justificar la publicación de sus memorias. «He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas», explica. Insiste en que ofrece el relato de alguien que vivió la Transición «en primera persona», con acontecimientos que, asegura, condicionaron el futuro del país y el legado que cree dejar.

Mensaje de apoyo a su hijo

En el cierre, Don Juan Carlos reivindica el papel de la institución en ese proceso. «La Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esa transición. Desde su posición institucional hemos logrado enlazar a España con el resto del mundo», afirma. Y aprovecha el último tramo del mensaje para formular una petición directa: «Que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo».