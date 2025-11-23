Una de las artes más importantes en el mundo de la política es la de mandar sin ser visto. La vieja figura del que ordena sin que se sepa. Que se lo digan a Cerdán, por ejemplo, la estrella de la semana. Es esa figura ... tan cotizada y tan codiciada que consiste en dirigir sin que se sepa que se dirige, en dar instrucciones sin que se sepa que las estás dando, que tomas decisiones sin que nadie sospeche que eres tú quien las ha tomado.

En España hay varios ejemplos de quien influye sin ser visto. Ese que susurra al oído del poder. Es vox populi desde hace tiempo en los mentideros el tema de, por ejemplo, Acento, aunque con doble «c». Pepe Blanco, Pepiño, ha pasado de los influyentes despachos del Ministerio de Fomento, que tampoco es poco poder, a susurrar al oído de muchos que mandan. Periodistas, políticos, sociólogos y más sectores de influencia saben perfectamente lo que manda Pepiño sin ser visto.

Pero la ya conocida influencia de Pepe Blanco no viene solo por él mismo. También por algunos de sus socios. Lobbys chinos que hacen la competencia a los de Zapatero, ramificaciones con dirigentes empresariales catalanes íntimos de grandes despachos de medios de Madrid o que tienen hermanos en equipos de fútbol muy españolizados. Por cierto de esto último. ¿Está Rufián, el insultador de Mazón, en el accionariado de un conocido medio?

Pero no solamente en la política hay quien susurra al oído del poder. También en los medios, naturalmente. Concretamente en el imperio de José Pablo. Ahí respira uno de los susurradores más importantes del sector audiovisual. Una de las mentes más influyentes del sector. Fue quien llegó a un pacto con Oscar López: presencia del ministro preferente en la tele pública a cambio de todo el poder para diseñar parrillas televisivas, idear programas de salseo al más estilo mamachicho y fichar caras conocidas. Aunque los resultados de una y otra operación hayan sido un desastre.

Pero a este susurrador que también susurra al oído de Sánchez, el problema le ha venido ahora por la última concesión de una nueva televisión en abierto. Sobre quién sería su dueño estaban puestos todos los ojos en Prisa. Pero la negativa de Oughourlian a volver a entrar en negocios ruinosos ha frustrado la expectativa. Y ya no hay empresarios mexicanos al otro lado del charco que estén dispuestos a poner el parné.

Así que se busca dueño para una tele. Hay alguien, también desde la sombra, empresario de rentables radios, que podría estar interesado. Pero no se fía del hombre de Óscar López.

Tampoco el hombre de Óscar López se fía de él porque en casa de herrero cuchillo de palo.

Atentos a ver si al final hay acuerdo.