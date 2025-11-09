Suscribete a
Todo llega para quien sabe esperar o cómo las falsas expectativas frustran a PP y PSOE

Dicen en los cuarteles del PP que es mala táctica crear falsas expectativas, como lo de la comisión de Sánchez en el Senado. En el PSOE la expectativa falsa es la de Jordi Sevilla

JM nieto
José A. Pérez

José A. Pérez

Dice el refrán que «todo llega para quien sabe esperar», es decir, que muchas veces es mejor ser prudente antes que poner muy altas las expectativas que, de no cumplirse, acaban frustrando al personal. Esto de poner las expectativas demasiado altas y luego darse ... de bruces con la realidad es muy propio de esta nueva política. En el PSOE, por ejemplo, dicen que quienes deberían saber esperar son los compañeros Jordi Sevilla y Juan Lobato.

