Dice el refrán que «todo llega para quien sabe esperar», es decir, que muchas veces es mejor ser prudente antes que poner muy altas las expectativas que, de no cumplirse, acaban frustrando al personal. Esto de poner las expectativas demasiado altas y luego darse ... de bruces con la realidad es muy propio de esta nueva política. En el PSOE, por ejemplo, dicen que quienes deberían saber esperar son los compañeros Jordi Sevilla y Juan Lobato.

Ambos, dicen quienes saben en los aledaños de Ferraz, son los artífices del culebrón sin demasiada sustancia que algunos están trabajándose en las fontanerías del PSOE para intentar hacer creer que existe un movimiento crítico hacia Pedro Sánchez. También dicen quienes saben que tal movimiento más que interno es subterráneo, por poco posible. Vamos, que no hay nada de nada de momento. Esos mismos que saben aseguran que los rumores sobre una corriente interna que intente quitar de en medio al todopoderoso Sánchez son simples juegos florales de ambos compañeros, más desocupados que ocupados, que intentan hacer creer que hay agua en una piscina realmente vacía. Grandes expectativas que luego generan frustración. Eso sí, cuando Sánchez salga por la puerta de la Moncloa, entonces sí, surgirán corrientes, ríos y mares para suceder al sanchismo. Ahí sí que, según dicen éstos que saben, estarán entonces los compañeros Sevilla y Lobato y puede que alguno más como un Page al que la situación realmente le da pereza. Page está feliz en Castilla-La Mancha, brama y clama en público y en privado contra Sánchez pero hablar de sucesiones son palabras mayores.

Quienes también crean expectativas gigantes que luego generan frustración son los chicos de Génova. Y si no que se lo digan a quien diseñó la operación de la comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez. en el partido saben quién es y lo han apuntado. Iba a ser la madre de todas las comparecencias, el revulsivo que poco menos llevaría a Feijóo a los altares. Y es que cuando uno genera tanta expectativa tiene que cumplirla porque sino la frustración es doblemente grande. Tanto apuntar al jueves como el día clave de la semana por la comparecencia del presidente para que al final la comparecencia no solamente no cumpliese las expectativas sino que hay entre los pasillos de Génova quienes hablan de la palabra desastre. Por cierto que en lo cuarteles regionales del partido no se explican cómo se pudo decidir que Mazón debía comparecer el lunes para explicar su dimisión. El lunes. El lunes.... el día que estaba marcado en el calendario desde hace tiempo como el inicio del juicio al fiscal general. No son pocos en el PP quienes se preguntan cómo es posible que se dejase escapar semejante bala.

Y por acabar de hablar de expectativas hablemos de las de Vox. Expectantes estaban hacia el nombre que les traslada el PP para suceder a Mazón. Los de Vox ya advirtieron a quién le iban a decir no y a quién le iban a decir sí. De los dos posibles, el «no» era para la mujer y el «sí» para el hombre. La expectativa también es que será un candidato lo suficientemente gris como para que les permita seguir subiendo en las encuestas.

Así que la moraleja sería que cuando en política uno crea expectativas tan altas que luego no se cumplen acaban por generar frustración, depresión entre los votantes propios, y crisis de ansiedad. Y para expectativa, expectativa es, según apunta el fuego amigo dentro del Partido Popular, la de pensar y hacer creer todos los días que el sanchismo está acabado y encontrarse cada mañana con que Sánchez cada día tiene mejor cara.

Pero los dos grandes no son los únicos que generan expectativas que luego frustran. También cuecen habas en Junts. En este caso, la expectativa que tienen por delante es más bien pésima. Expectantes están ante el sondeo del CIS catalán que les coloca prácticamente en empate con los de Alianza Catalana. Están todas las alarmas sonando en los cuarteles de Puigdemont ante lo que ya está a punto de ser un 'sorpasso' de los de Orriols a los del prófugo.