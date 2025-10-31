Carlos Mazón encarna un modelo de liderazgo autonómico que empieza a mostrar señales de agotamiento. Es afable, sonriente, buen anfitrión y siempre dispuesto a la foto. Pero su permanencia al frente del gobierno valenciano, tras la desastrosa gestión de la dana de octubre de 2024, ... se ha convertido en un lastre para la marca del PP en otras regiones.

Los datos son elocuentes: el 71% de los valencianos cree que Mazón debería dimitir por su gestión de aquella crisis. Las alertas llegaron tarde, el mando operativo fue difuso y su desaparición durante las horas críticas dejó una estela de desconfianza. El estilo del presidente, eficaz en la campaña de 2023, ha resultado inadecuado frente a la exigencia real de gobierno. Lo peor: su debilidad proyecta sombra sobre sus compañeros de partido.

Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, vivió este verano su propia prueba de fuego con los incendios forestales. La reacción institucional fue lenta, la comunicación torpe y la oposición se cebó con una imagen de pasividad que recuerda demasiado a la de Mazón. Juan Manuel Moreno Bonilla, en Andalucía, sufre ahora con la crisis de los cribados oncológicos, donde la falta de anticipación y transparencia está haciendo mella.

En contraste, las líderes autonómicas del Partido Popular han reaccionado de otro modo. Isabel Díaz Ayuso, con todas sus polémicas, no fue acusada de esconderse durante la pandemia. María Guardiola, en Extremadura, tomó la iniciativa y adelantó elecciones. Ambas han sabido gestionar la adversidad con determinación. La 'mancha Mazón' tampoco parece afectar a Marga Prohens en Baleares, y esa diferencia de reflejos comienza a ser evidente.

¿Por qué entonces sigue Mazón en el cargo? Parte de la explicación puede residir en una estrategia de contención: mantenerlo es amortiguar el desgaste antes de ceder el testigo a una sucesora menos quemada. Pero mientras tanto, la erosión alcanza a los demás barones, que ven cómo la imagen de gestión del PP se debilita a nivel nacional.

El riesgo es claro: cada crisis mal gestionada, cada sonrisa hueca ante una emergencia, refuerza la percepción de que el PP gobierna con buena presencia pero sin reflejos. Si Feijóo aspira a consolidar su alternativa, no puede permitir que las autonomías proyecten falta de liderazgo. La sonrisa de Mazón ya no suma; ahora resta.