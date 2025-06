IU amaga otra vez con salir del Gobierno si Sánchez traga con la «locura» de la OTAN de llegar al 5% del gasto en defensa

Los socios de izquierda de Pedro Sánchez marchan este sábado por las calles de la capital contra el rearme de su Gobierno en una manifestación que ha logrado congregar a cerca de 3.000 personas, según informan a ABC fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. Lo ha hecho Podemos, pero también Movimiento Sumar e Izquierda Unida (IU), ambos partidos que comparten Consejo de Ministros con el PSOE. «El rearme no es una solución, es un problema», ha reivindicado el portavoz de IU, Enrique Santiago.

En declaraciones previas a la concentración, que ha transcurrido entre la Estación de Atocha y la puerta del Sol, el también secretario general del Partido Comunista de España (PCE) ha aprovechado para lanzar un nuevo órdago al ala socialista del Ejecutivo y advertirle de que está dispuesto a salir del mismo en caso de que a Sánchez acepte con la «locura» de alcalzar el 5 por ciento del PIB en gasto en defenesa como viene exigiendo la OTAN de cara a la cumbre que se celebrará en La Haya los próximos días 24 y 25 de junio. «Es inaceptable. Si España aceptara, sería prácticamente imposible que IU pudiera permanecer en un Gobierno que entra en esa brutal carrera de rearme», ha sentenciado Santiago.

En cualquier caso, los de Antonio Maíllo, que ya amagaron a finales de abril con dejar de formar parte del Ejecutivo —en el que IU está representado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego— a raíz de los polémicos contratos de munición con Israel que Interior acabó rescindiendo debido en parte a la presión de socios como IU, avisan de que estarán «muy vigilantes» en el Consejo de Ministros ante cualquier incremento del gasto militar que se quiera abordar y oponiéndose a él. Piden, además, que cualquier iniciativa de este tipo sea llevada a debate al Congreso de los Diputados. Algo que Sánchez parece no tener intención alguna de hacer.

Tanto IU como Podemos han querido denunciar los recortes sociales que supondrá lo que a su juicio es una «espiral brutal de rearme». «Obviamente, un solo euro gastado en armas es un euro que no se va a poder gastar en vivienda», ha sentenciado Santiago, igual que ha hecho la número dos de la formación morada, la eurodiputada Irene Montero, al denunciar que «los recortes ya han llegado» y que el plan de rearme «es un robo a la ciudadanía». No obstante, y pese a compartir las mismas tesis, los de Ione Belarra no se sienten en la misma orilla que formaciones como IU o Sumar, a quienes incluye dentro del «Gobierno de la guerra». «El Gobierno dice que está contra el rearme, pero, con toda su hipocresía, en cuanto [Donald] Trump lo ordena, entrega el dinero de nuestras escuelas y hospitales para armamento», ha señalado la exministra de Igualdad, que se declara «insumisa» contra los planes del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar.

También ha arremetido la candidata morada a las próximas elecciones generales, que en todo momento ha estado flanqueada este sábado por la líder del partido, Ione Belarra, y la otra eurodiputada de Podemos, Isa Serra, contra la «complicidad con el genocidio» en la Franja de Gaza« que, a su juicio, están demostrando los partidos del Ejecutivo. El motivo, según Montero, »que a día de hoy sigue comprando, vendiendo y permitiendo tránsito de armas contra Israel«.

Por su parte, Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha estado representado por la eurodiputada y cabeza de lista a las elecciones europeas del 9-J, Estrella Galán, quizás el perfil menos mediático de todos. Ha insistido en que «más armas, supone más miedo» al tiempo que ha defendido que frente al negocio del armamento, se debe apostar por más derechos y justicia social. Ni rastro, eso sí, de advertencias o dardos a su socio de coalición, el PSOE.