Investigado el conductor que provocó un grave accidente en La Rioja: triplicaba la tasa de alcoholemia y se saltó un stop

El siniestro se produjo en la N-232, en el término municipal de Fuenmayor, y dejó un herido grave

David Sánchez de Castro

La Guardia Civil de La Rioja ha asumido la investigación sobre el causante de un fuerte accidente de tráfico que se produjo el pasado 15 de septiembre en la N-232, a la altura del término municipal de Fuenmayor.

Según publica larioja.com, ... el presunto autor de los hechos es un hombre de 37 años y vecino de Logroño. En torno a las 22.00 del citado día, provocó un fuerte accidente al saltarse una señal de stop, que derivó en el violento choque entre la furgoneta que conducía y un turismo que circulaba en la carretera perpendicular que la cruzaba. El impacto fue tal que ambos coches se desplazaron varios metros hasta quedar encajados contra un puesto de la Guardia Civil.

