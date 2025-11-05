Investigado el conductor que provocó un grave accidente en La Rioja: triplicaba la tasa de alcoholemia y se saltó un stop

La Guardia Civil de La Rioja ha asumido la investigación sobre el causante de un fuerte accidente de tráfico que se produjo el pasado 15 de septiembre en la N-232, a la altura del término municipal de Fuenmayor.

Según publica larioja.com, ... el presunto autor de los hechos es un hombre de 37 años y vecino de Logroño. En torno a las 22.00 del citado día, provocó un fuerte accidente al saltarse una señal de stop, que derivó en el violento choque entre la furgoneta que conducía y un turismo que circulaba en la carretera perpendicular que la cruzaba. El impacto fue tal que ambos coches se desplazaron varios metros hasta quedar encajados contra un puesto de la Guardia Civil.

Los agentes sometieron a ambos conductores a una prueba de alcoholemia, que en el caso del infractor arrojó un resultado positivo de 0,54 mg/l, más del triple de la tasa máxima permitida. #OperacionesGC | Investigado un conductor que provocó un grave accidente en la N-232 #LaRioja.



▶️ No respetó una señal de stop y dio más del triple de la tasa máxima permitida en la prueba de alcoholemia

▶️ El siniestro dejó un herido grave y ocasionó importantes daños… pic.twitter.com/MayuJDqk4X — Guardia Civil (@guardiacivil) November 5, 2025 El infractor se enfrenta a un delito contra la seguridad vial, según el artículo 379.2 del Código Penal, con penas de prisión de tres a seis meses, multa o trabajos comunitarios, además de retirada del carnet entre uno y cuatro años. Si el accidente demuestra conducción temeraria, puede aplicarse también el artículo 380, con penas de otros seis meses a dos años de prisión y retirada del permiso hasta seis años.

