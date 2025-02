Acuerdo entre PSOE y Sumar, en directo: última hora de la investidura de Pedro Sánchez y la formación de Gobierno hoy

Sigue en directo las últimas noticias sobre el acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hoy tras semanas de negociaciones y la última hora de los pactos acordados entre PSOE y Sumar

Mientras en Europa dos países rechazan hacer oficial el catalán, Junts per Catalunya ha vuelto a pedir al Gobierno que fije una fecha para que el catalán sea oficial en la Unión Europea. Informa Daniel Tercero.

Yolanda Díaz : «La Sanidad es una de las mayores preocupaciones que tienen los españoles, la salud de las personas es un derecho, no una mercancía. Vamos a defender la salud pública, vamos a colocar en el centro la atención primaria, vamos a hacer una ley que acaben con las listas de espera, el dentista no será nunca más un lujo»

«La vivienda es un derecho constitucional, tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión. Tenemos que conseguir que la regularización de los alquileres sea efectiva, hay que contar con un parque de vivienda pública hasta el 20 por ciento, la regulación de los apartamientos turísticos», afirma Yolanda Díaz.

«Los españoles no votaron solo para frenar a Feijóo y a Abascal, votaron para avalar las políticas publicas, para continuar con la agenda de progreso social, votamos para ganar más derechos, para ser más felices. Querido Pedro, nos une defender a España. Te doy las gracias»

Sánchez : Lo vamos a hacer aún mejor. Nadie sabe que ocurrirá estos cuatros años, las oportunidades son inabarcables, también los riesgos, pero si puede garantizar que España no se va a detener ante nada y ante nadie. Los españoles han elegido cuatro años de progreso con un Gobierno de coalición progresista»

Al acto de presentación del acuerdo entre Sumar y PSOE no han acudido miembros de Podemos: ni Irene Montero ni Ione Belarra ni Lilith Verstrynge estaban entre los presentes.

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, admite que el anteproyecto de ley con el que se comenzará a reducir la semana laboral, inicialmente a 38 horas y media, «no será a principios de año». Respecto a la amnistía, afirma que no «ocultan nada», solo «se está negociando también desde la discreción para tener una hoja de ruta».

«Son medidas que hablan de como mejorar la calidad de la vida de la gente los próximos cuatro años. No empezamos desde hoy, llevamos cinco años gobernando con un parlamento fragmentado, hemos demostrado que tenemos capacidad de diálogo», afirma.

Ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ni Junts per Catalunya, ni Euskal Herria Bildu ni el Bloque Nacionalista Galego (BNG) asistirán al juramento de la Constitución que protagonizará la Princesa Leonor, al cumplir la mayoría de edad. Informa Juan Casillas

«El único apoyo público garantizado es el de Bildu, nada de lo pactado ayer tiene valor si el secesionismo de Cataluña no lo acuerda, es mucho ruido y poca concreción», ha señalado el líder de los populares, en Barcelona, durante un desayuno informativo. Informa Daniel Tercero.

Reivindica que «cuando se habla de amnistía», hay que tener claro que queda fuera de la Constitución y si no está es «porque se debatió y se descartó en los debates constitucionales». «Y si al constituyente le llegan a decir que hay un modelo de autoamnistía, eso no cabría en ninguna futura constitucional posible en el universo», ha añadido.