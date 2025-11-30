Suscribete a
Interior silencia otro ataque yihadista, ahora en Madrid

El caso del herido en Vallecas cuando atacaba a agentes al grito de «¡Alá es grande!» se investiga como terrorismo

Marlaska ya se resistió a ver un ataque yihadista en el atropello mortal de Torre Pacheco y el crimen de Algeciras

El crimen organizado en España va mucho más allá de las pistolas

Como cada año, Interior despliega un plan especial en Navidad
Pablo Muñoz

A las 13.55 horas del sábado de la semana pasada la Policía tuvo noticia de que un hombre había acuchillado a tres personas en una plazuela de la calle Martínez de la Riva, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Había sido un ... ataque repentino, sin móvil alguno, porque el agresor no conocía a las víctimas, heridas leves. Hasta ahí, un incidente más de los muchos de la capital. Pero a las 16.45 horas cambia el escenario: un adolescente de 16 años llama al 091 y dice que su hermano, de 18 y español aunque de origen magrebí, porta un cuchillo de grandes dimensiones y está muy alterado dentro del domicilio familiar, en el número 69 de la calle Peña de Atalaya.

