Interior refuerza la seguridad en Navidad tras el ataque yihadista del pasado sábado en Madrid

Madrid contará con un refuerzo de su seguridad en Navidad tras el último episodio yihadista que se vivió en Puente de Vallecas, según informan fuentes policiales a ABC. Los encargados de esta misión serán los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ... que tendrán más puntos fijos en diferentes puntos de la capital.

Está previsto que este incremento del número de agentes se establezca desde las fechas anteriores al Puente de diciembre. En ese periodo está previsto que aumente el número de personas que visiten Madrid y de la misma forma se acentúen las compras navideñas.

De forma habitual por parte de la Policía Nacional se incrementa el operativo para estas fechas pero este año aumentarán un poco más. Una decisión que se ha tomado tras el último ataque yihadista.

Las fuentes consultadas por este medio remarcan que este refuerzo consistirá en más puntos fijos en las calles madrileños. Unos lugares estratégicos que contarán con la presencia de los habituales vehículos de los antidisturbios. «Si antes había cinco, ahora se instalarán una decena», desarrollan estas fuentes.

De esta forma, los policías ya han sido advertidos por sus superiores de que el calendario de diciembre será complicado y les han restringido las libranzas de varios días durante este mes. Una circunstancia que se produce por la falta de personal que ya cuenta de por sí en esta unidad. «Se ha ido mucha gente y ha venido poca», explica uno de estos agentes a ABC.

El refuerzo de este operativo navideño se contempla, por el momento, solo en Madrid. Consultados por este aspecto otros efectivos de la UIP y de UPR del resto de territorio niegan haber recibido órdenes similares que las de la capital. Eso sí, aún no disponen de las hojas de servicio de las próximas semanas.

El Ministerio del Interior ya intensificó las medidas de prevención antiterrorista durante la Semana Santa. Este periodo estaba comprendido entre el viernes 11 de abril y el 22 abril. Cabe recordar que España se encuentra en el Nivel 4 de Activación del «Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista».

Así, el punto de inicio de este operativo es un oficio que se firma por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad que ahora lidera Aina Calvo. Esta orden permite extremar la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte.

Los «puntos» de refuerzo de la seguridad

Este dispositivo incluye el «robustecimiento de los dispositivos policiales y la adopción de acciones preventivas como los controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares en los que se pueda producir una alta presencia o tránsitos de personas«. Las diferentes unidades preservarán las vías comerciales, los acontecimientos de ocio, deportivos y religiosos.

La decisión de reforzar la vigilancia en la capital se produce pocos días después del grave incidente yihadista que se vivió el pasado sábado en Puente de Vallecas. Un joven radicalizado acuchilló a tres personas en la calle.

Después, se atrincheró en su casa y tuvo que ser neutralizado por los agentes antidisturbios. Este episodio violento se investiga por la Audiencia Nacional como un ataque yihadista. El protagonista también consumía sustancias estupefacientes.