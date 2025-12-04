Suscribete a
Parchís, ajedrez y perros rastreando móviles: Koldo y Ábalos se van acostumbrando a la cárcel

El exministro y su mano derecha pasan el tiempo compartiendo juegos de mesa con el resto de presos

Agentes de la Guardia Civil en el exterior de la cárcel de Soto del Real
Agentes de la Guardia Civil en el exterior de la cárcel de Soto del Real
Borja Méndez

Madrid

José Luis Ábalos y Koldo García emplean su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid) para cometidos bien distintos. El exministro no para de hablar por teléfono mientras que su «mano derecha» se ejercita en el polideportivo del centro. De ... forma paralela, el Ministerio del Interior realiza controles diarios en busca de teléfonos móviles entre los internos del módulo 13 para evitar que se publiquen fotografías de ambos, según informan fuentes penitenciarias a ABC.

