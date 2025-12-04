Parchís, ajedrez y perros rastreando móviles: Koldo y Ábalos se van acostumbrando a la cárcel

José Luis Ábalos y Koldo García emplean su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid) para cometidos bien distintos. El exministro no para de hablar por teléfono mientras que su «mano derecha» se ejercita en el polideportivo del centro. De ... forma paralela, el Ministerio del Interior realiza controles diarios en busca de teléfonos móviles entre los internos del módulo 13 para evitar que se publiquen fotografías de ambos, según informan fuentes penitenciarias a ABC.

Tanto Ábalos como Koldo se encuentran perfectamente integrados en la cárcel de Soto del Real. Su adaptación se ha producido en una semana, que es el periodo que se cumple desde que el juez Leopoldo Puente ordenara el ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El término comunicada está siendo bien empleado por el exministro.

Las fuentes consultadas por este medio detallan que el exdirigente socialista está agotando día tras día las diez llamadas que le corresponden. Unas comunicaciones que deben tener un máximo de diez minutos a los contactos que él escogió cuando desembarcó en Soto del Real.

Para realizar estos contactos, los internos tienen que comprar un «pin» con la tarjeta del peculio que se compra en el economato del módulo. Tienen un límite para ingresar de cien euros a la semana.

De este trasiego de llamadas se entiende que el exministro publique cada jornada un tuit en su cuenta En el nombre de Ábalos, que está gestionada por una persona de su confianza. Es él mismo el que transmite las palabras que quiere exponer a los usuarios de X.

Ábalos y Koldo tuvieron un pequeño «privilegio» cuando aterrizaron en la prisión. Además de ser recibidos por la jefa de tratamiento, ambos fueron ubicados en la segunda planta cuando estuvieron juntos en el área de ingresos. Una decisión que les permitió vivir en soledad, sin el resto de internos, sus primeras horas en Soto del Real.

Después fueron ubicados en el módulo 13 que es la zona donde también estuvieron Víctor de Aldama y Santos Cerdán. Ya hacen una vida «súper normal», totalmente amoldada al horario penitenciario, donde tienen la 'libertad' de que las celdas están abiertas de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde. Duermen en un espacio reducido de apenas diez metros cuadrados donde se puede instalar televisión si la pagan. Soto cuenta con unas instalaciones modernas como pistas de fútbol, de baloncesto, piscina o de 'squash'. Todo ello junto a un gimnasio.

Ábalos y Koldo invierten sus horas en prisión jugando al ajedrez y al parchís con el resto de internos

Ábalos y Koldo pasan las horas muertas dentro del recinto penitenciario jugando al parchís y al ajedrez con el resto de internos. El exasesor de Transportes es uno de los reos más adeptos al polideportivo donde practica ejercicio físico. Una zona a la que aún no ha acudido quien fuera su jefe en el ministerio, que está aprovechando este tiempo para terminar sus memorias, que saldrán publicadas próximamente. Este fue uno de los argumentos que utilizó su defensa para reclamar que le devolvieran sus dispositivos móviles.

La vigilancia de la Guardia Civil en el recinto de Soto del Real efe

El principal investigado en el caso que lleva su nombre ya había expresado sus intenciones de hacer deporte en el caso de ingresar en prisión. Había incluso adquirido calzado especial con velcro para que pudiera pasar los filtros de los funcionarios ya que no se permite el uso de cordones en el interior.

Soto del Real, cuyo nombre verdadero es Centro Penitenciario Madrid V, depende de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. La seguridad del recinto se ha incrementado tras la llegada de Ábalos y Koldo.

El epicentro de las sospechas se encuentra en el propio módulo 13. Se están haciendo cacheos en los que también se han incorporado los perros entrenados. El objetivo es impedir que cualquier otro interno tenga la tentación de hacerles fotografías y que se publiquen.

El precio de las fotografías en prisión

Este tipo de medidas se ha venido realizando en el centro siempre que ingresa en Soto del Real algún reo ilustre. Desde Luis Bárcenas e Ignacio González hasta los políticos independentistas han pasado un periodo por sus instalaciones. También se han alojado otras personalidades como Mario Conde o Rodrigo Rato. Todo ello ha generado que fuera considerada por muchos como la «prisión VIP», donde conviven algo más de mil internos.

Las vigilancias también se incrementaron durante la etapa de Santos Cerdán. Unos movimientos que no impidieron que el exdirigente socialista fuera grabado conviviendo con el resto de reclusos.

Uno de los mejores ejemplos de que las fotografías en prisión pueden resultar caras es el caso del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, que fue inmortalizado en 2016 cuando pasó una temporada en Soto del Real por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Un preso fue el ejecutor de la acción.

El empresario fue captado mientras realizaba actividades cotidianas en la cárcel. Las imágenes fueron publicadas por varios medios de comunicación que posteriormente fueron condenados al pago de una cantidad económica por un delito contra el derecho al honor, intimidad y la imagen de Díaz Ferrán.