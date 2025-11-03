Suscribete a
ABC Premium

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína de camino a la península

A bordo del semisumergible, además de la droga, había cuatro tripulantes

Cuatro detenidos en Trijueque (Guadalajara) en el desmantelamiento de una plantación 'indoor' con 612 plantas de marihuana

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

El semisumergible interceptado con 1,7 toneladas de cocaína
El semisumergible interceptado con 1,7 toneladas de cocaína Policía Portugal de Portugal

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal han interceptado un semisumergible, utilizado por una organización criminal transnacional, que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica.

Se trata de la 'Operación El Dorado', en ... la que han paticipado también la Marina, la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, también del país norteamericano. Así lo ha comunicado este lunes la Policía Judicial lusa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app