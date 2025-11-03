Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína de camino a la península

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal han interceptado un semisumergible, utilizado por una organización criminal transnacional, que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica.

Se trata de la 'Operación El Dorado', en ... la que han paticipado también la Marina, la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, también del país norteamericano. Así lo ha comunicado este lunes la Policía Judicial lusa.

