Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína de camino a la península

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal han interceptado un semisumergible, utilizado por una organización criminal transnacional, que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica.
Se trata de la 'Operación El Dorado', en ... la que han paticipado también la Marina, la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, también del país norteamericano. Así lo ha comunicado este lunes la Policía Judicial lusa.
La acción tuvo su origen en información compartida en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas-Narcóticos (MAOC-N). La investigación, dirigida por la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de la PJ, continúa en cooperación con autoridades de otros países.
A bordo del buque, interceptado en medio del océano Atlántico, se encontraban cuatro tripulantes, junto con la droga, que tenía como destino varios países del continente europeo. La Policía ofrecerá más explicaciones este martes por la mañana.
