El Instituto de Empresa dice al juez que no tiene correos recibidos de la asistente de Begoña Gómez

Cristina Álvarez, saliendo de los juzgados de Plaza de Castilla este año
Javier Lillo

El Instituto de Empresa (IE) ha respondido al juez instructor del caso Begoña Gómez que no han hallado ningún mensaje de correo electrónico que hubieran recibido o que hubieran enviado a Cristina Álvarez, la asistente de La Moncloa que fue asignada a la ... esposa del presidente del Gobierno en 2018 y que consta como investigada por malversación en la causa por haber realizado gestiones del ámbito de los negocios privados de Gómez.

