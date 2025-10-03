El Instituto de Empresa dice al juez que no tiene correos recibidos de la asistente de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa (IE) ha respondido al juez instructor del caso Begoña Gómez que no han hallado ningún mensaje de correo electrónico que hubieran recibido o que hubieran enviado a Cristina Álvarez, la asistente de La Moncloa que fue asignada a la ... esposa del presidente del Gobierno en 2018 y que consta como investigada por malversación en la causa por haber realizado gestiones del ámbito de los negocios privados de Gómez.

En una carta remitida por la directora de la Asesoría Jurídica del IE, Macarena Rosado, la institución traslada así al magistrado Juan Carlos Peinado que le informa de que «hechas las averiguaciones oportunas por parte del departamento de informática no se han encontrado correos electrónicos».

Peinado impulsó esta diligencia tras tener constancia de que el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio si que tenía en su poder 121 correos electrónicos cruzados con la asistente y con Begoña Gómez sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva que la esposa de Sánchez codirigía.

Dado que Gómez también tuvo labores de dirección en el IE África Center, Peinado solicitó al centro de estudios si le constaban 'mails' dirigidos o enviados a la asistente. Cabe recordar que en noviembre de 2024 el juez acordó imputar al directivo del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, al apreciar contradicciones entre su declaración como testigo y la versión que dio en sede judicial la directora de Recursos Humanos del IE sobre la contratación de Begoña Gómez para dirigir el IE África Center.

Ya en mayo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de Peinado y levantó la imputación contra Güemes, insistiendo en que el magistrado debía dejar fuera del procedimiento lo relativo al África Center.