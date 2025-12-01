Inspirada en una conocida película sobre presos del IRA y llevada por su entorno: así funciona la cuenta en redes de Ábalos mientras está en prisión

José Luis Ábalos ha utilizado una referencia cinematográfica para rebautizar su perfil en redes sociales. Fuentes del entorno del exministro explican a ABC que 'En el nombre de Ábalos' es un homenaje a la película de 'En el nombre del padre' ya que consideran ... que hay similitudes en el argumento de ese largometraje con lo que está viviendo el exdirigente socialista con su ingreso en Soto del Real.

'En el nombre del padre', que fue estrenada en 1993, narra la historia de un irlandés que fue encarcelado injustamente por un atentado del IRA. La película, protagonizada por Daniel Day Lewis, recibió siete nominaciones a los premios Óscar pero no obtuvo estatuilla.

Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío.



Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a… — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 30, 2025

Similitudes con la película

Se da la circunstancia de que en el final del largometraje el protagonista consigue demostrar su inocencia. El entorno de Ábalos explica a ABC que ambas historias guardan similitudes ya que consideran que no había riesgo de fuga para ordenar la prisión provisional del exministro.

Noticia Relacionada Paqui, la influyente mujer de Santos Cerdán que quería «mejor vida» Joan Guirado Quienes conocen al matrimonio sitúan a la esposa de Cerdán «detrás de los movimientos de su marido»

Una decisión judicial «muy política», según consideran estas mismas fuentes. De ahí, el nuevo bautismo del nombre del perfil en redes sociales del exministro. Y es que sus mensajes actualizados están captando el foco mediáticos.

No la lleva el exministro

Estas mismas fuentes destacan a este medio que, evidentemente, el exministro no tiene su teléfono móvil en la celda de Soto del Real. Una persona de su máxima confianza de su entorno es la encargada de controlar las redes sociales del propio Ábalos.

Esta persona mantiene comunicación directa con el exdirigente socialista y acuerdan los mensajes que se terminan publicando en la red social de 'X'. El exministro ya ha recibido en la cárcel de Soto del Real dos visitas: la de Víctor Manuel, su hijo mayor, y la de Andrea, su actual pareja.