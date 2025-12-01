Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Inspirada en una conocida película sobre presos del IRA y llevada por su entorno: así funciona la cuenta en redes de Ábalos mientras está en prisión

Una persona del entorno de Ábalos se encarga de llevar su cuenta en redes sociales escribiendo los mensajes que le transmite el exministro

Ábalos hace balance de sus primeros días en prisión: «Sigo fuerte y firme. No me van a doblegar ni a callar»

José Antonio Ábalos con un móvil
José Antonio Ábalos con un móvil ángel de antonio

Borja Méndez

José Luis Ábalos ha utilizado una referencia cinematográfica para rebautizar su perfil en redes sociales. Fuentes del entorno del exministro explican a ABC que 'En el nombre de Ábalos' es un homenaje a la película de 'En el nombre del padre' ya que consideran ... que hay similitudes en el argumento de ese largometraje con lo que está viviendo el exdirigente socialista con su ingreso en Soto del Real.

