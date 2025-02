Inspeccionan la casa de Juana Canal en Madrid, la mujer desaparecida en 2003 y cuyos huesos se hallaron hace tres años

La Policía Científica, la Brigada Central de Homicidios y el Grupo Operativo de Respuesta de Seguridad Ciudadana del distrito de Ciudad Lineal se encuentran desde aproximadamente las diez de la mañana en la vivienda de Madrid de Juana Canal Luque, que tenía 38 años ... cuando desapareció el 22 de febrero 2003 tras una discusión con su pareja. Como adelantó ABC, parte de sus restos óseos (un fémur y un trozo de cráneo) fueron hallados por un senderista en un paraje de la provincia de Ávila en diciembre de 2019 y la identificación del ADN corroboró que eran de ella, a primeros de 2020. Se da la circunstancia de que el municipio donde estaba semienterrada es del que es oriundo su pareja de entonces. El caso se ha reactivado, contra el reloj, habida cuenta de que en solo cinco meses podría prescribir.

La alerta no se desactivó hasta junio de este año. Y su familia se enteró de que había aparecido por una llamada policial, pero no de que hacía casi dos años que estaba identificada sin que ellos tuvieran noticia. Se enteraron por la televisión.

En estos momentos, los investigadores que se encuentran en el piso, un primero de la calle de Boldano, se afanan sobre todo en la búsqueda de sangre. Fuentes del caso explican a ABC que, aunque la casa fue vendida a unos familiares de Juana y ha sido repintado (no ha hecho falta orden judicial para esta diligencia porque los parientes han dado permiso para que entren los agentes), las técnicas actuales de labores científicas han adelantado mucho, y podrían hallarse restos que determinen la hipótesis principal: que a Juana la mataron en su casa y luego trasladaron el cadáver al paraje de Ávila, donde fue enterrada.

La secuencia de hechos y el sospechoso

«Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado», decía la nota que encontró el hijo de Juana cuando llegó a casa ese 22 de febrero de 2003. El vástago mayor de Juana, que ya falleció, presentó la denuncia en la comisaría de Ciudad Lineal, cuando regresó de pasar unos días en casa de sus tíos. Él convivía con su madre y con su pareja de entonces, Jesús, ambos con problemas de alcoholismo.

Pero lo más llamativo es que el día antes de esa denuncia, el novio de Juana denunció ante los agentes que ella le había agredido, mostrando arañazos en un brazo. Se hicieron múltiples indagaciones entonces, sin resultados positivos o concluyentes, siguiendo diversas líneas de investigación.

Desde entonces su pareja, que fue la última persona en verla con vida, se convirtió en el principal sospechoso de la Policía en lo que podía tratarse de un caso de violencia de género.

Sin embargo, otras hipótesis dejaban la puerta abierta a una desaparición voluntaria para dejar atrás un pasado de alcohol, depresión y ansiedad, pese a que los familiares descartaban esta posibilidad.

Su DNI y otros documentos como la tarjeta bancaria o la sanitaria apuntaban a que había alguien detrás de su desaparición, aunque nunca se llegó a sacar nada en claro.

El caso lo asumió la Brigada Central de Homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Guardia Civil de Ávila. Los agentes son conscientes de la dificultad debido al tiempo transcurrido, pero confían en que gracias a las nuevas técnicas de ADN por ejemplo se abra una oportunidad para dar respuestas a la familia.