Inmigrantes cambian el salto de la valla por parapentes para entrar desde Marruecos a España

Los inmigrantes cambian saltar la valla de Marruecos por surcar los aires con parapentes para entrar en España. Este peligroso método se está normalizando y ya se han producido las primeras detenciones por parte de las autoridades. «Viene para quedarse», advierten fuentes ... del Instituto Armado a ABC.

La presión migratoria del pasado verano en Ceuta ha sido preocupante. Centenares de jóvenes han intentado cruzar a nado la frontera. La mayoría de ellos fueron interceptados por las autoridades españolas o marroquíes. Otros, más de una veintena, murieron en el intento.

Muchos de los que intentan acceder a España de esta forma son menores de edad que se juegan la vida. La tragedia se ceba con ellos ya que en ocasiones su cuerpo se los traga el mar y nunca se sabe más de ellos.

Uno de los parapentes abandonados por los inmigrantes ABC

Con la llegada del mal tiempo por el invierno, los inmigrantes han tenido que cambiar la dinámica para cruzar la frontera. El uso de parapente es la última modalidad cada vez más extendida para lograr su fin.

ABC ha tenido acceso a las imágenes que demuestran como estas personas consiguen su objetivo y dejan los parapentes tirados en territorio español. «Está funcionando muy bien y viene para quedarse», advierten fuentes de la Guardia Civil.

De Marruecos a Ceuta por el cielo

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció esta circunstancia. Parecía una «anécdota de TikTok» pero ha pasado a ser una «realidad operativa». Y es que ya han sido cinco personas detenidas por volar desde estos parapentes desde Beliones a Ceuta.

Cruzan las fronteras sin medidas de seguridad y ponen en riesgo sus vidas. «Una nueva vía que exige actualización urgente de protocolos y medios para los guardias civiles«, advierten.

«Lo que hemos visto en Ceuta es la prueba de que las mafias cambian sus métodos constantemente, incluso utilizando parapentes para introducir inmigrantes. Y mientras ellos innovan, la Guardia Civil sigue trabajando con medios del siglo pasado«, declaran fuentes de la asociación a ABC.

De la misma forma, estas fuentes subrayan que es imposible proteger una frontera tan compleja sin tecnología, sin refuerzos y sin protocolos adaptados a estas nuevas amenazas. «Nuestros compañeros se juegan la vida cada día y lo hacen prácticamente a ciegas. Desde AUGC insistimos: o se dota a la Guardia Civil de los recursos que necesita, o estas redes seguirán encontrando vías para saltarse cualquier control«, añaden.