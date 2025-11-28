Suscribete a
Inmigrantes cambian el salto de la valla por parapentes para entrar desde Marruecos a España

La Guardia Civil detecta que es cada vez más habitual entre los migrantes el uso de este sistema

Uno de los parapentes abandonado en Ceuta
Uno de los parapentes abandonado en Ceuta ABC

Borja Méndez

MADRID

Los inmigrantes cambian saltar la valla de Marruecos por surcar los aires con parapentes para entrar en España. Este peligroso método se está normalizando y ya se han producido las primeras detenciones por parte de las autoridades. «Viene para quedarse», advierten fuentes ... del Instituto Armado a ABC.

